Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng

- Thuận Thành, Bắc Ninh

- Gia Lộc, Hải Dương, Huyện An Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng thông qua data công công ty và các nguồn khác nhau, tư vấn sản phẩm đến khách hàng mới và khách hàng cũ.
- Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn gói vay trả góp sản phẩm tại các cửa hàng điện thoại, điện máy, xe máy.
- Telesale khách hàng cũ theo thông tin công ty cung cấp, giới thiệu các chương trình ưu đãi và sản phẩm của Home Credit.
- 70% trực shop, 30% hỗ trợ di chuyển đến khách hàng hoàn tất hợp đồng.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, nghỉ 1 ngày/ tuần
- Khu vực tuyển dụng:
Hải Phòng: toàn tỉnh
Hải Dương: TP.Hải Dương, Gia Lộc, Kinh Môn, Kim Thành
Bắc Ninh: TP.Bắc Ninh, Tiên Du, Thuận Thành, Quế Võ, Từ Sơn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 18 – 35 tuổi
- Tốt nghiệp THCS trở lên (còn giữ bằng gốc THCS)
- Yêu thích công việc bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục
- Cẩn thận, trung thực, chịu khó

Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng
- Thưởng doanh số hàng tháng theo năng lực cá nhân
- Được đào tạo nghiệp vụ (có lương) & Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Lương tháng 13
- Nghỉ phép 15 ngày/năm
- Ký HĐLĐ chính thức, tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm & Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh
- Tham gia các chương trình team building, hoạt động cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

