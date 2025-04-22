Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1 - 13 USD

- Đối ứng khách hàng Nhật Bản : Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật để nhận yêu cầu, tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty. Đảm bảo mọi vấn đề của khách hàng được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, và đạt được sự hài lòng tối đa.

- Xử lý đơn hàng: Nhận và quản lý các đơn hàng từ khách hàng Nhật, theo dõi quá trình sản xuất, giao hàng, và cập nhật thông tin tình trạng đơn hàng cho khách hàng. Đảm bảo các đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ, đúng yêu cầu chất lượng.

- Giải quyết khiếu nại và yêu cầu của khách hàng: Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kho bãi và chất lượng để xử lý khiếu nại, yêu cầu của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ. Đưa ra các giải pháp kịp thời và hợp lý.

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng: Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chính sách bán hàng và các thông tin liên quan đến đơn hàng cho khách hàng Nhật qua điện thoại, email, hoặc các kênh giao tiếp khác. Đảm bảo giao tiếp rõ ràng và chuyên nghiệp.

- Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh: Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty (như bộ phận sản xuất, kho vận, tài chính) để đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng đúng thời gian và chất lượng.

- Lập báo cáo và quản lý thông tin: Lập báo cáo định kỳ về tình hình đối ứng khách hàng, tiến độ đơn hàng, khiếu nại, và các vấn đề phát sinh. Cập nhật hệ thống thông tin về khách hàng và các vấn đề liên quan.