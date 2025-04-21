Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACT GROUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACT GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACT GROUP

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACT GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Tầng 2 Chung cư Cường Thịnh, Lê Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế kiến trúc & nội thất cho các công trình nhà ở, biệt thự, chung cư, văn phòng, showroom, nhà máy...
Lên ý tưởng, thiết kế, triển khai bản vẽ 2D, 3D, phối cảnh, hồ sơ kỹ thuật.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo thiết kế phù hợp với thi công thực tế.
Giám sát tác giả trong quá trình thi công, đảm bảo đúng bản vẽ thiết kế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất hoặc liên quan.
Thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Revit, Lumion, Photoshop…
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế kiến trúc hoặc nội thất.
Sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng thiết kế mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn phù hợp theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng dự án, tăng lương định kỳ cạnh tranh.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng tất cả các chế độ BHXH, BTYT, BHTN theo quy định luật lao động.
Chế độ nghỉ dưỡng, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACT GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Chung cư Cường thịnh, Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

