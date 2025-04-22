Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Thực hiện điều xe và xử lý các vấn đề liên quan: xe tải chuyến, xe tải tháng, xe nâng chuyến, xe nâng tháng.

Hằng ngày sẽ nhận đơn từ khách hàng, check đơn sau đó thao tác trên hệ thống và gửi mail cho công ty để điều xe.

Theo dõi tiến độ giao hàng để có phương án xử lý.

Kiểm tra các đơn vận chuyển và lưu trữ

Check công nợ cùng với nhân viên văn phòng Feiliks sau dó gửi lại cho khách hàng.