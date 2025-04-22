Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Cổng E5, Lô N
- 1, KCN Quế Võ, Nam Sơn, Bắc Ninh, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện điều xe và xử lý các vấn đề liên quan: xe tải chuyến, xe tải tháng, xe nâng chuyến, xe nâng tháng.
Hằng ngày sẽ nhận đơn từ khách hàng, check đơn sau đó thao tác trên hệ thống và gửi mail cho công ty để điều xe.
Theo dõi tiến độ giao hàng để có phương án xử lý.
Kiểm tra các đơn vận chuyển và lưu trữ
Check công nợ cùng với nhân viên văn phòng Feiliks sau dó gửi lại cho khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung giao tiếp cơ bản, hsk 3 trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc
Có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh
Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
