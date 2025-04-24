Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty THHH Cheng Feng Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty THHH Cheng Feng Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty THHH Cheng Feng Industrial Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty THHH Cheng Feng Industrial Việt Nam

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty THHH Cheng Feng Industrial Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Trách nhiệm công việc của nhân viên thu mua:
1. Chịu trách nhiệm mua nguyên vật liệu và vật tư cần thiết cho sản xuất và kiểm soát thời gian giao nguyên vật liệu để đảm bảo sản xuất thông suốt
2. Chịu trách nhiệm mua sắm nhu cầu hàng tháng của từng phòng ban (vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm, v.v.)
3. Chịu trách nhiệm về sản phẩm và nguyên liệu gia công, theo dõi tất cả các sản phẩm gia công trở lại kho và theo dõi hàng tồn kho vật liệu dư thừa gia công
4. Hỗ trợ xử lý vật liệu đầu vào bất thường (trả lại, thay thế, khấu trừ, v.v.)
5. Chịu trách nhiệm theo dõi các báo cáo SGS của tất cả các nguyên liệu thô, các tài liệu khác nhau, v.v. (REACH/MSDS/Chứng nhận vật liệu...)
6. Kiểm toán nhà cung cấp hàng năm / biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp mới / thống kê tỷ lệ giao hàng hàng tháng (danh sách nhà cung cấp đủ điều kiện)
7. Kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu và chi phí nguyên vật liệu đầu vào
8. Hỗ trợ phòng tài chính trong việc đối chiếu (công nợ phải trả của nhà cung cấp)
9. Hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao
- Chỉ số đánh giá
1. Ngày giao nguyên vật liệu có đáp ứng nhu cầu sản xuất không?
2. Vật liệu và sản phẩm gia công thuê ngoài có được trả về kho trong ngày quy định không?
3. Các bất thường về vật liệu đầu vào của nhà cung cấp có được theo dõi và xử lý đúng cách không?

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty THHH Cheng Feng Industrial Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng theo quy định cửa công ty

Liên Hệ Công Ty

Công ty THHH Cheng Feng Industrial Việt Nam

Công ty THHH Cheng Feng Industrial Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Một phần Lô CN-01, KCN Hòa Phú xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

