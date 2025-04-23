Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm làm hợp đồng cho nhà cung cấp, lấy báo giá, …

Lập báo cáo, quản lý công nợ hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm

Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật: Điện/ Tự động hóa,…

Excel thành thạo

Biết đọc bản vẽ Autocad ( Không biết được đào tạo)

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin