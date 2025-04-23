Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm làm hợp đồng cho nhà cung cấp, lấy báo giá, …
Lập báo cáo, quản lý công nợ hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm
Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật: Điện/ Tự động hóa,…
Excel thành thạo
Biết đọc bản vẽ Autocad ( Không biết được đào tạo)
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi
Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
