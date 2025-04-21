Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh., Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, thử nghiệm nguyên vật liệu mới, phát triển nhà cung cấp, đưa nguyên liệu mới vào sử dụng.

Tiếp nhận yêu cầu làm mẫu thử theo yêu cầu của Trưởng nhóm, hoàn thành đúng thời hạn được giao.

Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng, giải đáp các thắc mắc trong phạm vi phụ trách.

Giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của khách hàng trong phạm vi công việc, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Lập tiêu chuẩn sản phẩm (Spec).

Thực hiện và tuân thủ áp dụng các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn Công ty áp dụng (ISO, OHSAS…).

Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm theo quy định.

Tham gia các cuộc họp khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm và các phòng ban liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa Polymer, Công nghệ Vật liệu,…

Năng động, chịu khó học hỏi và làm việc trong môi trường sản xuất.

Có kiến thức về công nghệ bao bì/in ấn/hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), v.v.

Anh văn giao tiếp, đọc hiểu văn bản tốt.

Không yêu cầu kinh nghiệm hoặc ưu tiên ứng viên có từ 2-3 năm kinh nghiệm liên quan là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin