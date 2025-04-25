Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 450 - 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam
- Bắc Ninh: Lô B1 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 450 - 500 USD
Tháng 5/2025, Canon Việt Nam đang tuyển dụng hàng trăm vị trí nhân viên dành cho các bạn sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. Chấp nhận ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc.
Tuyển dụng số lượng lớn thí sinh Cao đẳng, Đại học
- Nhân viên kỹ thuật: Điện, Điện tử; Cơ khí; Chế tạo máy; Tự động hóa; Điện tử viễn thông,…Và các chuyên ngành liên quan khác
Vị trí tuyển dụng:
Hệ Đại học:
1. Phòng Phát triển công nghệ sản xuất (MTD)
2. Phòng Công nghệ sản xuất số 1 (MFE1)
3. Phòng Công nghệ sản xuất số 2 (MFE2)
4. Phòng Công nghệ bảo dưỡng số 2 (PME2)
5. Phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP)
6. Phòng Công nghệ sản phẩm số 1 (PE1)
7. Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
8. Phòng Quản lý chất lượng linh kiện số 1 (MQA1)
9. Phòng Quản lý chất lượng linh kiện số 2 (MQA2)
10. Phòng đúc nhựa (MOLD)
11. Phòng ép nén kim loại (MSD)
Với Mức Lương 450 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
