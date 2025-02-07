Tuyển Event Marketing SEN Consulting Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại SEN Consulting Joint Stock Company
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Consult national and international clients on Process Safety and Engineering (PSE) Services.
• Actively engage in tracking opportunities, managing bidding processes, and coordinating proposal submissions.
• Coordinate with clients and subcontractors to prepare proposals.
• Coordinate PSE consulting projects:
- Creating a project management calendar for fulfilling each goal and objective.
- Maintaining and monitoring project plans, project schedules, work hours, budgets, and expenditures.
- Organizing, attending, and participating in stakeholder meetings.
- Documenting and following up on important actions and decisions from meetings.
- Preparing necessary presentation materials for meetings.
- Ensuring project deadlines are met.
- Determining project changes.
- Providing administrative support as needed.
- Undertaking project tasks as required.
- Assessing project risks and issues and providing solutions where applicable.
- Chairing / facilitating or attending meetings where appropriate and distributing minutes to all project team members.
• Plan and organize training sessions on process safety and engineering for internal teams and clients.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại SEN Consulting Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SEN Consulting Joint Stock Company
