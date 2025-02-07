Tuyển Event Marketing SEN Consulting Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Consult national and international clients on Process Safety and Engineering (PSE) Services.

• Actively engage in tracking opportunities, managing bidding processes, and coordinating proposal submissions.

• Coordinate with clients and subcontractors to prepare proposals.

• Coordinate PSE consulting projects:

- Creating a project management calendar for fulfilling each goal and objective.

- Maintaining and monitoring project plans, project schedules, work hours, budgets, and expenditures.

- Organizing, attending, and participating in stakeholder meetings.

- Documenting and following up on important actions and decisions from meetings.

- Preparing necessary presentation materials for meetings.

- Ensuring project deadlines are met.

- Determining project changes.

- Providing administrative support as needed.

- Undertaking project tasks as required.

- Assessing project risks and issues and providing solutions where applicable.

- Chairing / facilitating or attending meetings where appropriate and distributing minutes to all project team members.

• Plan and organize training sessions on process safety and engineering for internal teams and clients.