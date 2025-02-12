Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152/2 Thành Thái, Phương 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Lên ý tưởng, kế hoạch thực hiện chiến dịch quảng cáo sản phẩm, phân bổ kế hoạch ngân sách Marketing cho kênh Facebook cho các campaign; ưu tiên ngành thẩm mỹ

Quản lý đội ngũ Nhân sự team: Ads, Content, Design, Media, Sale, CSKH,... và giám sát tình hình các chiến dịch quảng cáo Facebook của Công ty (đã từng nắm ngân sách của cả team từ 1 tỉ /tháng trở lên của kênh facebook);

Theo dõi phân tích và đo lường, đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo hàng ngày, Thiết lập mục tiêu doanh số cho Team;

Chủ động nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp marketing phù hợp với đội nhóm của mình. Hoặc thực hiện các giải pháp khi gặp các vấn đề về kỹ thuật quảng cáo, về nội dung,...

Lập kế hoạch tung ra sản phẩm mới, xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng trên các kênh Facebook marketing cho phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty.

Trực tiếp đào tạo hướng dẫn các bạn nhân viên các kỹ thuật chạy, xử lý các vấn đề liên quan đến Fb Ads để đảm bảo data cho đội kinh doanh Sale Online.

Thường xuyên Cập nhật các xu hướng và kiến thức quảng cáo mới trong các hội nhóm

Đào tạo cho đội ngũ nhân viên trong phòng ban về kỹ thuật quảng cáo Facebook.

Độ tuổi: trên 25 - 35 tuổi

Kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương và quản lý team từ 5 nhân sự với đầy đủ các bộ phận Marketing

Đã từng nắm ngân sách của cả team từ 1 tỉ/tháng trở lên của kênh facebook

Kinh nghiệm mạnh về cả chạy Mess và chạy chuyển đổi.

Có KN trong các ngành hàng: Spa, thẩm mỹ, .... từng làm với Agency là lợi thế

Có laptop cá nhân

Kỹ năng quản lý và phân tích

Kỹ năng báo cáo và trình bày

Kiến thức về đo lường chỉ số tối ưu

Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần học hỏi

Lương lên đến 20tr

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực.

Thực hiện đầy đủ các khoản BH, Thuế, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên.

Trả lương đầy đủ, đúng hạn.

Thưởng tháng 13, Bonus hằng năm theo hiệu suất công việc.

Team building party, company trip,....

