Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152/2 Thành Thái, Phương 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Lên ý tưởng, kế hoạch thực hiện chiến dịch quảng cáo sản phẩm, phân bổ kế hoạch ngân sách Marketing cho kênh Facebook cho các campaign; ưu tiên ngành thẩm mỹ
Quản lý đội ngũ Nhân sự team: Ads, Content, Design, Media, Sale, CSKH,... và giám sát tình hình các chiến dịch quảng cáo Facebook của Công ty (đã từng nắm ngân sách của cả team từ 1 tỉ /tháng trở lên của kênh facebook);
Theo dõi phân tích và đo lường, đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo hàng ngày, Thiết lập mục tiêu doanh số cho Team;
Chủ động nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp marketing phù hợp với đội nhóm của mình. Hoặc thực hiện các giải pháp khi gặp các vấn đề về kỹ thuật quảng cáo, về nội dung,...
Lập kế hoạch tung ra sản phẩm mới, xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng trên các kênh Facebook marketing cho phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty.
Trực tiếp đào tạo hướng dẫn các bạn nhân viên các kỹ thuật chạy, xử lý các vấn đề liên quan đến Fb Ads để đảm bảo data cho đội kinh doanh Sale Online.
Thường xuyên Cập nhật các xu hướng và kiến thức quảng cáo mới trong các hội nhóm
Đào tạo cho đội ngũ nhân viên trong phòng ban về kỹ thuật quảng cáo Facebook.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: trên 25 - 35 tuổi
Kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương và quản lý team từ 5 nhân sự với đầy đủ các bộ phận Marketing
Đã từng nắm ngân sách của cả team từ 1 tỉ/tháng trở lên của kênh facebook
Kinh nghiệm mạnh về cả chạy Mess và chạy chuyển đổi.
Có KN trong các ngành hàng: Spa, thẩm mỹ, .... từng làm với Agency là lợi thế
Có laptop cá nhân
Kỹ năng quản lý và phân tích
Kỹ năng báo cáo và trình bày
Kiến thức về đo lường chỉ số tối ưu
Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương lên đến 20tr
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực.
Thực hiện đầy đủ các khoản BH, Thuế, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên.
Trả lương đầy đủ, đúng hạn.
Thưởng tháng 13, Bonus hằng năm theo hiệu suất công việc.
Team building party, company trip,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

