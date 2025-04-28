Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79 Đinh Thị Thi, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Chạy quảng cáo fb ads, (biết thêm về Google Ads, tiktok Ads càng tốt)mang data nóng từ về cho đội telesale tư vấn.
Tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo & tối ưu hóa chi phí.
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi Để xuất các phương án hoặc thực thi việc phát triển các kênh quảng cáo để tăng hiệu suất bán hàng.
Triển khai, đo lường, phân tích & tối ưu những chỉ số cần thiết của các chiến dịch chạy performance trên nền tảng FB của những sản phẩm công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, nữ
Độ tuổi: 22-30
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên về các ngành Marketing, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm chạy Ads các lĩnh vực spa, thẩm mỹ...
Hiểu rõ về các hình thức chạy quảng cáo TT - Mes, Lượt mua, Messenger, ... tối ưu tốt các chỉ số CPM, CPA, uCPM, cost /mest, cost/ data.
Tư duy/kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới, Có kỹ năng nghiên cứu, quản lý ngân sách, kỹ năng giải quyết vấn đề.
Có trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn học hỏi phát triển về Digital Marketing
Có kinh nghiệm chạy ngân sách lớn.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Đảm bảo quyền lợi BHXY, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo Quy định nhà nước.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, gần gũi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 79 Đinh Thị Thi, Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

