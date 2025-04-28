Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Đinh Thị Thi, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Facebook Ads

Chạy quảng cáo fb ads, (biết thêm về Google Ads, tiktok Ads càng tốt)mang data nóng từ về cho đội telesale tư vấn.

Tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo & tối ưu hóa chi phí.

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi Để xuất các phương án hoặc thực thi việc phát triển các kênh quảng cáo để tăng hiệu suất bán hàng.

Triển khai, đo lường, phân tích & tối ưu những chỉ số cần thiết của các chiến dịch chạy performance trên nền tảng FB của những sản phẩm công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam, nữ

Độ tuổi: 22-30

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên về các ngành Marketing, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm chạy Ads các lĩnh vực spa, thẩm mỹ...

Hiểu rõ về các hình thức chạy quảng cáo TT - Mes, Lượt mua, Messenger, ... tối ưu tốt các chỉ số CPM, CPA, uCPM, cost /mest, cost/ data.

Tư duy/kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới, Có kỹ năng nghiên cứu, quản lý ngân sách, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Có trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn học hỏi phát triển về Digital Marketing

Có kinh nghiệm chạy ngân sách lớn.

Quyền Lợi

Tổng Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Đảm bảo quyền lợi BHXY, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo Quy định nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, gần gũi.

Cách Thức Ứng Tuyển

