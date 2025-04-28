Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH NEXFUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH NEXFUN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 78 đường số 65 phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý và duy trì tài khoản quảng cáo Facebook (via, BM); tạo và quản lý tài khoản Facebook Ads.
Thiết lập chiến dịch quảng cáo nhằm sàng lọc tài khoản chất lượng và tối ưu chiến dịch cho mọi ngành hàng.
Quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên quảng cáo Facebook Ads như via, BM, Tài khoản, và Fanpage.
Phụ trách theo dõi và báo cáo tiêu hao quảng cáo hàng ngày.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển và xây dựng tài khoản quảng cáo.
Có kinh nghiệm thiết lập chiến dịch quảng cáo Facebook.
Nhanh chóng cập nhật các công cụ và chính sách mới của nền tảng Facebook Ads.
Chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập và giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
Tại CÔNG TY TNHH NEXFUN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cố định từ 10 - 15 triệu VNĐ/tháng + Hoa hồng (dựa trên mức tiêu hao quảng cáo).
Các chế độ phúc lợi, lương thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được cung cấp thiết bị làm việc hoặc phụ cấp hao mòn tài sản.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thoải mái. Cung cấp đồ ăn vặt hàng ngày.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXFUN
