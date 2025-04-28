Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH NEXFUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NEXFUN
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY TNHH NEXFUN

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH NEXFUN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 78 đường số 65 phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý và duy trì tài khoản quảng cáo Facebook (via, BM); tạo và quản lý tài khoản Facebook Ads.
Thiết lập chiến dịch quảng cáo nhằm sàng lọc tài khoản chất lượng và tối ưu chiến dịch cho mọi ngành hàng.
Quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên quảng cáo Facebook Ads như via, BM, Tài khoản, và Fanpage.
Phụ trách theo dõi và báo cáo tiêu hao quảng cáo hàng ngày.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển và xây dựng tài khoản quảng cáo.
Có kinh nghiệm thiết lập chiến dịch quảng cáo Facebook.
Nhanh chóng cập nhật các công cụ và chính sách mới của nền tảng Facebook Ads.
Chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập và giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH NEXFUN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cố định từ 10 - 15 triệu VNĐ/tháng + Hoa hồng (dựa trên mức tiêu hao quảng cáo).
Các chế độ phúc lợi, lương thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được cung cấp thiết bị làm việc hoặc phụ cấp hao mòn tài sản.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thoải mái. Cung cấp đồ ăn vặt hàng ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXFUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEXFUN

CÔNG TY TNHH NEXFUN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 78 đường số 65 phường Tân Phong quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

