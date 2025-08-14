Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty TNHH TeenUp
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Công ty TNHH TeenUp

Social Media

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công ty TNHH TeenUp

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 29, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Về TeenUp
Tại TeenUp, chúng tôi giúp học sinh trưởng thành an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc thông qua các giải pháp giáo dục và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Với đội ngũ chuyên gia và nền tảng công nghệ, TeenUp xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, cung cấp kiến thức, cộng đồng và công cụ thiết yếu để các bạn nhỏ tự tin vượt qua thử thách trong cuộc sống, giúp các em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Là một startup liên tục tăng trưởng với sự hỗ trợ & đầu tư từ Acumen (Mỹ), Advocates for Youth, EMpower, Solve MIT và TiE Singapore, chúng tôi luôn trung thành với sứ mệnh của mình cùng tinh thần “Students first” - đặt quyền lợi của con trẻ lên đầu. Hiện tại, TeenUp đã phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ giáo trình, khoá học, sách đến ứng dụng di động. Đồng hành cùng TeenUp và trở thành “Key-player” của chúng tôi trên hành trình đặc biệt này nhé!
MỘT NGÀY LÀM VIỆC CỦA BẠN
Đạo diễn và triển khai các chiến dịch truyền thông: concept, kịch bản, phân cảnh, sản xuất nội dung đa định dạng (video, hình ảnh, bài viết).
Booking KOL/KOC và hợp tác với các đối tác truyền thông để thúc đẩy nhận diện và tương tác.
Theo dõi và phân tích hiệu quả chiến dịch, điều chỉnh chiến lược kịp thời để đạt KPI.
Phối hợp chặt chẽ với team Marketing, Design, Sales để đảm bảo mục tiêu chung.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Social Media/ Content Lead / Creative hoặc tương đương.
Hiểu biết sâu về xu hướng mạng xã hội, hành vi người dùng, thuật toán Facebook, TikTok, YouTube.
Có khả năng viết kịch bản, đạo diễn, sản xuất nội dung từ A–Z.
Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC, booking và quản lý chiến dịch.
Kỹ năng quản lý dự án, làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Sáng tạo, bắt trend nhanh, biết cách tạo nội dung lan tỏa.

Tại Công ty TNHH TeenUp Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI & CƠ HỘI TẠI TEENUP
Lương cứng 15.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng + thưởng bonus + thưởng commission.
Làm việc trực tiếp với Founders, CEO & Leadership Team.
Được đào tạo kỹ lưỡng về thị trường, sản phẩm, khách hàng, các kỹ năng Inbound Marketing, Marketing Automation.
Làm việc trên Data, thoải mái sử dụng các công cụ hỗ trợ (Ladipage, Real-time report, Canva, Capcut...).
Được thoải mái sáng tạo, thử nghiệm chiến thuật, chiến lược mới, và các công cụ Marketing, đo lường tân tiến nhất hiện nay.
Phát triển năng lực cốt lõi về chuyên môn Marketing, triển khai sáng tạo và lãnh đạo đội nhóm từ 5-10 thành viên.
Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 03 tháng/lần.
Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, nghỉ kinh nguyệt 90 phút/tháng, v.v...
Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, menu Pantry/Cafeteria thay đổi liên tục, v.v...
Cơ hội phát triển đột phá
Cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển sâu các kỹ năng cần thiết với lộ trình đào tạo phát triển rõ ràng cùng đội ngũ Mentor/Buddy dày dặn kinh nghiệm.
Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, TeenUp còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TeenUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TeenUp

Công ty TNHH TeenUp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-social-media-thu-nhap-15-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job367251
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Social Media My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hino Motors Vietnam, LTD.
Tuyển Social Media Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hino Motors Vietnam, LTD.
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Tuyển Social Media Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TOP TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Social Media A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Social Media My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hino Motors Vietnam, LTD.
Tuyển Social Media Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hino Motors Vietnam, LTD.
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Tuyển Social Media Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TOP TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Social Media A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THDV GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media Vietnam Discovery Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Vietnam Discovery Travel
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GIGAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GIGAGO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media Trancy Logistics (Vietnam) Co., Ltd & Trancy Distribution (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trancy Logistics (Vietnam) Co., Ltd & Trancy Distribution (Vietnam) Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media EVA Airways Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận EVA Airways Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Enkei Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Enkei Vietnam Co.,Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Panasonic Appliances Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Appliances Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Tamura Corporation Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tamura Corporation Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công Ty TNHH VIA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH VIA Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Navigos Search
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media HYUNDAI Kefico làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HYUNDAI Kefico
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Terumo Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Terumo Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media EMG Education làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận EMG Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media GoodFood Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 400 USD GoodFood Co.,Ltd
300 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công ty TNHH Printway làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Printway
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Media Panasonic Sales Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Sales Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Piaggio Vietnam Co., Ltd (Pvn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Piaggio Vietnam Co., Ltd (Pvn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media CÔNG TY CP TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU SAO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU SAO KIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media Panasonic Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công Ty TNHH US Com Logistics - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH US Com Logistics - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công ty TNHH MVC & CO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MVC & CO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công Ty Hanaro TNS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Hanaro TNS Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm