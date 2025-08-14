Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Về TeenUp

Tại TeenUp, chúng tôi giúp học sinh trưởng thành an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc thông qua các giải pháp giáo dục và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Với đội ngũ chuyên gia và nền tảng công nghệ, TeenUp xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, cung cấp kiến thức, cộng đồng và công cụ thiết yếu để các bạn nhỏ tự tin vượt qua thử thách trong cuộc sống, giúp các em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Là một startup liên tục tăng trưởng với sự hỗ trợ & đầu tư từ Acumen (Mỹ), Advocates for Youth, EMpower, Solve MIT và TiE Singapore, chúng tôi luôn trung thành với sứ mệnh của mình cùng tinh thần “Students first” - đặt quyền lợi của con trẻ lên đầu. Hiện tại, TeenUp đã phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ giáo trình, khoá học, sách đến ứng dụng di động. Đồng hành cùng TeenUp và trở thành “Key-player” của chúng tôi trên hành trình đặc biệt này nhé!

MỘT NGÀY LÀM VIỆC CỦA BẠN

Đạo diễn và triển khai các chiến dịch truyền thông: concept, kịch bản, phân cảnh, sản xuất nội dung đa định dạng (video, hình ảnh, bài viết).

Booking KOL/KOC và hợp tác với các đối tác truyền thông để thúc đẩy nhận diện và tương tác.

Theo dõi và phân tích hiệu quả chiến dịch, điều chỉnh chiến lược kịp thời để đạt KPI.

Phối hợp chặt chẽ với team Marketing, Design, Sales để đảm bảo mục tiêu chung.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Social Media/ Content Lead / Creative hoặc tương đương.

Hiểu biết sâu về xu hướng mạng xã hội, hành vi người dùng, thuật toán Facebook, TikTok, YouTube.

Có khả năng viết kịch bản, đạo diễn, sản xuất nội dung từ A–Z.

Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC, booking và quản lý chiến dịch.

Kỹ năng quản lý dự án, làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Sáng tạo, bắt trend nhanh, biết cách tạo nội dung lan tỏa.

QUYỀN LỢI & CƠ HỘI TẠI TEENUP

Lương cứng 15.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng + thưởng bonus + thưởng commission.

Làm việc trực tiếp với Founders, CEO & Leadership Team.

Được đào tạo kỹ lưỡng về thị trường, sản phẩm, khách hàng, các kỹ năng Inbound Marketing, Marketing Automation.

Làm việc trên Data, thoải mái sử dụng các công cụ hỗ trợ (Ladipage, Real-time report, Canva, Capcut...).

Được thoải mái sáng tạo, thử nghiệm chiến thuật, chiến lược mới, và các công cụ Marketing, đo lường tân tiến nhất hiện nay.

Phát triển năng lực cốt lõi về chuyên môn Marketing, triển khai sáng tạo và lãnh đạo đội nhóm từ 5-10 thành viên.

Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 03 tháng/lần.

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, nghỉ kinh nguyệt 90 phút/tháng, v.v...

Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, menu Pantry/Cafeteria thay đổi liên tục, v.v...

Cơ hội phát triển đột phá

Cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển sâu các kỹ năng cần thiết với lộ trình đào tạo phát triển rõ ràng cùng đội ngũ Mentor/Buddy dày dặn kinh nghiệm.

Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, TeenUp còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.

Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.

