Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 313/17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook.

Theo dõi, phân tích thống kê số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, phối hợp với Team đánh giá hiệu quả của các chiến dịch đang triển khai.

Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.

Thiết lập và tổ chức tài khoản quảng cáo theo yêu cầu của Leader.

Chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai các chiến dịch, hiệu quả của các chiến dịch / dịch vụ đang triển khai.

Xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách quảng cáo, phê duyệt quảng cáo để đảm bảo triển khai được trên kênh Facebook. Tối ưu lại baner, thông điệp phù hợp với chính sách và người dùng Facebook.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Truyền thông, Marketing, PR, Báo chí, Thương mại điện tử và các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Facebook Ads, Google Ads.

Yêu thích và có kiến thức về các sản phẩm điện máy, công nghệ hoặc yêu thích nấu ăn.

Có khả năng tìm kiếm thông tin internet, nhanh nhạy, bắt kịp xu hướng.

Đam mê viết lách, có kĩ năng viết, trình bày, tổ chức thông tin mạch lạc, súc tích.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập, có trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ hỗ trợ thiết kế như canva, capcut...

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Sức khoẻ: tốt

Độ tuổi: 22 – 30 tuổi

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng xứng đáng với năng lực.

Mức lương: Lương cố định + Thưởng KPI theo hiệu quả công việc. (Tổng thu nhập 8,000,000-13,000,000VND/tháng).

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động; và các chế độ phúc lợi khác dành cho cán bộ nhân viên (CBNV) theo quy định của Công ty.

Lương tháng 13.

Teambuilding.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và công bằng.

Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe

