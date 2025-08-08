Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/23, Khu biệt thự Hồng Long, Huỳnh Lan Khanh, Tân Bình, Quận Tân Bình

- Thiết kế ấn phẩm truyền thông phục vụ các chiến dịch Marketing:

- Hình ảnh quảng cáo (Meta, Google, TikTok...)

- Ảnh fanpage, story, banner website, brochure, POSM, key visual, v.v.

- Dựng – chỉnh sửa video:

- Video ngắn (reels, TikTok, teaser)

- Video sự kiện, phỏng vấn, viral nội bộ

- Có khả năng xử lý âm thanh, sub, hiệu ứng đơn giản là lợi thế

- Phối hợp với team Content để triển khai các ý tưởng truyền thông thành hình ảnh/video có chất lượng và thẩm mỹ tốt.

- Theo dõi xu hướng thiết kế và nội dung trên mạng xã hội để đề xuất sáng tạo mới.

- Quản lý kho dữ liệu media (ảnh, video, raw file) khoa học và đầy đủ.

- Tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm trong các ngành: Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Marketing,...

- Sử dụng thành thạo ít nhất 2 trong số các công cụ:

- Thiết kế: Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, Figma,...

- Video: Premiere Pro, After Effects, CapCut, Davinci Resolve,...

- Có khả năng thiết kế đa phong cách, từ tối giản, sáng tạo đến chuyên nghiệp – theo định hướng thương hiệu.

- Biết bắt trend tốt, tư duy hình ảnh hiện đại, bố cục hợp lý.

- Có portfolio (hình ảnh + video) từng thực hiện cho dự án thực tế.

- Tư duy chủ động, tinh thần trách nhiệm, đúng deadline và sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 10 triệu/ tháng

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động

- Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất (KPI) theo kết quả của phòng Marketing

- Phụ cấp điện thoại: 200.000 VND/tháng

- Thưởng nóng vượt KPI

- Quà sinh nhật

- Hỗ trợ ốm đau

- Chế độ Hiếu – Hỷ

- Trang bị đồng phục

- Team building và giao lưu ăn uống định kỳ hàng tháng

- Cà phê sáng giao lưu vào sáng thứ 7 hàng tuần

- Đào tạo & phát triển: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp

- Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, đồng đội thân thiện và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

