Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3, 179

- 181 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quay, dựng và chỉnh sửa video phục vụ cho hoạt động truyền thông: video lookbook, video giới thiệu sản phẩm, hậu trường chụp hình, video TikTok/Reels/Shorts,...
- Biên tập video theo nội dung kịch bản hoặc yêu cầu từ team content.
- Thêm hiệu ứng, âm thanh, nhạc nền,... để tăng tính thu hút, thẩm mỹ.
- Đảm bảo sản phẩm video theo đúng định hướng thương hiệu và xu hướng mạng xã hội.
- Phối hợp cùng team chụp ảnh, stylist và mẫu để ghi hình.
- Quản lý, lưu trữ và sắp xếp dữ liệu video khoa học.
- Đề xuất ý tưởng video sáng tạo phù hợp với ngành thời trang.
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận Yêu cầu công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu về trình độ, kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn:
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có liên quan đến ngành thời trang hoặc các ngành có liên quan
- Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim (Capcut, Premiere,..)
- Có sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc nhóm dưới áp lực cao.khả năng
- Tư duy logic tốt, sáng tạo, thái độ làm việc nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao
2. Yêu cầu về kỹ năng/khả năng:
- Nhạy bén trong tiếp cận hành vi khách hàng, bắt trend thị trường, sản phẩm
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
3. Yêu cầu về phẩm chất cá nhân:
- Có tinh thần học hỏi, chịu khó, chịu được áp lực.
- Nhạy bén, khả năng nắm bắt các xu hướng mới;
- Chủ động, nhiệt tình.
4. Yêu cầu khác
- Độ tuổi: từ 20 – 28 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định pháp luật;
- Được hỗ trợ chi phí cho các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
- Được hưởng chính sách ưu đãi mua sắm tại công ty;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, 179-181 Nguyễn Trãi, Phường 02, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

