Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Mức lương
2,000 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD

Frontend and Backend Development
Involve in Web development or API (backend) involving Webservices
Technology stack: React JS TypeScript, Redux Thunk, Java Spring Boot, JPA, PostgreSQL, Kafka, Azure DevOps CI/CD, Docker, Git
Helping in CI/CD especially automation testing and performance testing
Build backend API services
Implement low-latency, high-availability, and performant applications
Knowledge in building front-end applications using React JS TypeScript
Technical Problems / Issues Management
Review deployment and operational environments
Develop agile documentation and improve current processes

Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Essential: Bachelor’s Degree in Computer Science or equivalent experience
English: Fluent
Essential: At least 4 years experience full stack or on Java projects for backend
Knowledge working Java stack
Have knowledge working in Azure environment and RDMS DB, especially MS SQL
Knowledge of Kafka, ELK is an added advantage
Strong interpersonal, conflict resolution, and negotiation skills

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...
Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa A, 47 Nguyễn Tuân, Thanh xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-fullstack-developer-thu-nhap-2000-3000-usd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job245479
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 28/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Co-well Châu Á
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Co-well Châu Á
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vikoisoft
Tuyển Web Developer thu nhập 500 - 1.700 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vikoisoft
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METASOURCE
Tuyển Odoo Developer thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH METASOURCE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Bản Viên
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Bản Viên
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LIFESUP
Tuyển Dev PHP thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
LIFESUP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Tới 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Phần mềm MOR
Tuyển Lập Trình Fullstack thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Phần mềm MOR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mona Media
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mona Media
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 28/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Co-well Châu Á
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Co-well Châu Á
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vikoisoft
Tuyển Web Developer thu nhập 500 - 1.700 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vikoisoft
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METASOURCE
Tuyển Odoo Developer thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH METASOURCE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Bản Viên
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Bản Viên
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LIFESUP
Tuyển Dev PHP thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
LIFESUP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Tới 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Phần mềm MOR
Tuyển Lập Trình Fullstack thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Phần mềm MOR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mona Media
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mona Media
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất