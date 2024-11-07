Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
- Hồ Chí Minh: Quận 1
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD
Frontend and Backend Development
Involve in Web development or API (backend) involving Webservices
Technology stack: React JS TypeScript, Redux Thunk, Java Spring Boot, JPA, PostgreSQL, Kafka, Azure DevOps CI/CD, Docker, Git
Helping in CI/CD especially automation testing and performance testing
Build backend API services
Implement low-latency, high-availability, and performant applications
Knowledge in building front-end applications using React JS TypeScript
Technical Problems / Issues Management
Review deployment and operational environments
Develop agile documentation and improve current processes
Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
English: Fluent
Essential: At least 4 years experience full stack or on Java projects for backend
Knowledge working Java stack
Have knowledge working in Azure environment and RDMS DB, especially MS SQL
Knowledge of Kafka, ELK is an added advantage
Strong interpersonal, conflict resolution, and negotiation skills
Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...
Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
