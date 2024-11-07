Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Mức lương 2,000 - 3,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD

Frontend and Backend Development

Involve in Web development or API (backend) involving Webservices

Technology stack: React JS TypeScript, Redux Thunk, Java Spring Boot, JPA, PostgreSQL, Kafka, Azure DevOps CI/CD, Docker, Git

Helping in CI/CD especially automation testing and performance testing

Build backend API services

Implement low-latency, high-availability, and performant applications

Knowledge in building front-end applications using React JS TypeScript

Technical Problems / Issues Management

Review deployment and operational environments

Develop agile documentation and improve current processes

Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Essential: Bachelor’s Degree in Computer Science or equivalent experience

English: Fluent

Essential: At least 4 years experience full stack or on Java projects for backend

Knowledge working Java stack

Have knowledge working in Azure environment and RDMS DB, especially MS SQL

Knowledge of Kafka, ELK is an added advantage

Strong interpersonal, conflict resolution, and negotiation skills

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;

Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật

Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...

Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm

Làm việc với tác đối tác lớn

Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

