Tuyển Frontend Developer Orbro Inc. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Orbro Inc.
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Orbro Inc.

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Orbro Inc.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu công việc
ORBRO, một startup IT đang tăng trưởng nhanh chóng, hiện cần tuyển React Frontend Developer. Chúng tôi là đội ngũ luôn dám phá vỡ khuôn khổ, thích thử thách và ứng dụng công nghệ tiên tiến để khai phá thị trường mới. Hiện tại, chúng tôi đang thành lập chi nhánh tại Việt Nam và tuyển 10 nhân sự cốt lõi đầu tiên cho chiến lược ra mắt dịch vụ toàn cầu. Chúng tôi tìm kiếm các bạn giàu kinh nghiệm frontend, đam mê xây dựng giao diện web hiện đại.ORBRO đang phát triển hệ thống định vị và điều khiển AIoT, với các màn hình quản trị web/mobile, giao diện điều khiển thời gian thực, hệ thống trực quan hóa bản đồ… tất cả được xây dựng xung quanh React.

Nhiệm vụ chính
• Phát triển dashboard quản trị và giao diện điều khiển trên React
• Xây dựng giao diện trực quan hóa dữ liệu thời gian thực và tích hợp bản đồ qua WebSocket
• Xử lý đa ngôn ngữ (i18n) và tối ưu SEO cho dịch vụ toàn cầu
• Phát triển cấu trúc SSR với Next.js và tối ưu hiệu năng
• Kết nối chức năng với REST API, phối hợp chặt chẽ với backend
• Thiết kế cấu trúc UI phức tạp bằng Zustand, Recoil hoặc công cụ quản lý trạng thái tương đương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc
• Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc với React
• Thành thạo TypeScript
• Kinh nghiệm thiết kế kiến trúc frontend dựa trên WebSocket và REST API
• Đã triển khai i18n và có kinh nghiệm phát triển tối ưu SEO
• Hiểu biết hoặc đã thực hiện tối ưu web theo tiêu chí Lighthouse
• Có kỹ năng làm việc nhóm và code review qua Git

Ưu tiên
• Có kinh nghiệm dự án SSR với Next.js (bao gồm SEO)
• Đã xây dựng dịch vụ đa ngôn ngữ cho thị trường toàn cầu
• Sử dụng thành thạo React Query, Zustand, Recoil…
• Tối ưu hiệu năng cho các component phức tạp như biểu đồ, bản đồ
• Có kinh nghiệm UI cho AI/IoT/RTLS hoặc hệ thống B2B
• Thành thạo Figma, Zeplin hoặc công cụ thiết kế hợp tác khác

Tại Orbro Inc. Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương và đãi ngộ
• Lương: Thỏa thuận theo năng lực
• Đảm nhận vai trò then chốt trong giai đoạn xây dựng đội ngũ đầu tiên
• Được hưởng đầy đủ chế độ phụ cấp và bảo hiểm theo quy định pháp luật

Chúng tôi tìm kiếm
• Người quan tâm đến toàn bộ chuỗi giá trị: cấu trúc sản phẩm, hiệu năng và trải nghiệm người dùng
• Người có thể thiết kế toàn bộ kiến trúc frontend: quản lý trạng thái, tối ưu SEO, chuẩn i18n
• Người hứng thú chuyển hóa hệ thống phức tạp thành giao diện trực quan, dễ sử dụng
• Người muốn đóng góp tầm ảnh hưởng lớn trong một tổ chức đang phát triển nhanh chóng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Orbro Inc.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Orbro Inc.

Orbro Inc.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1203, Tòa B, Dự án U-Space, 660 Đại Vương Pangyo-ro, Quận Bundang, Thành phố Seongnam, Tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

