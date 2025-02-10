Tuyển Giám đốc điều hành Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Đắk Nông thu nhập 700 - 1,100 USD

Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.

Mức lương
700 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Nông: Đăk Nông, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 700 - 1,100 USD

+ Base tại Bình Phước / Đồng Nai
Khu vực quản lí:
- Bình Phước: Bình Phước, Đak Nông
- BRVT
BRVT
- Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo NVBH tại khu vực được giao.
- Lập kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu doanh số, công việc được cấp trên giao.
- Triển khai công việc, CTKM, chương trình hỗ trợ bán hàng cho NV.
- Quản lý NVBH hoạt động theo đúng qui định, theo DMS, chính sách và chương trình Công ty.
- Đi thị trường hỗ trợ bán hàng, huấn luyện NVBH.
- Thu thập thông tin thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
- Ghi nhận và báo cáo các vấn đề thị trường lên cấp trên trực tiếp.
- Quản lý Nhà Phân Phối, báo cáo tồn kho Nhà Phân Phối hàng ngày, tuần, tháng
- Quản lý POSM, vật dụng hỗ trợ của Công ty ngoài thị trường và tại kho NPP.
- Báo cáo kết quả bán hàng hằng ngày, tuần, tháng.
- Báo cáo kết quả thực hiện các CTKM, chương trình hỗ trợ Bán Hàng
- Cập nhật MCP
- Đánh giá các thành tích các NV trực thuộc

Với Mức Lương 700 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 6th Floor, 63 Pham Ngoc Thach, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

700 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm