Tuyển Giám đốc điều hành Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Đắk Nông thu nhập 700 - 1,100 USD

+ Base tại Bình Phước / Đồng Nai

Khu vực quản lí:

- Bình Phước: Bình Phước, Đak Nông

- BRVT

- Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo NVBH tại khu vực được giao.

- Lập kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu doanh số, công việc được cấp trên giao.

- Triển khai công việc, CTKM, chương trình hỗ trợ bán hàng cho NV.

- Quản lý NVBH hoạt động theo đúng qui định, theo DMS, chính sách và chương trình Công ty.

- Đi thị trường hỗ trợ bán hàng, huấn luyện NVBH.

- Thu thập thông tin thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

- Ghi nhận và báo cáo các vấn đề thị trường lên cấp trên trực tiếp.

- Quản lý Nhà Phân Phối, báo cáo tồn kho Nhà Phân Phối hàng ngày, tuần, tháng

- Quản lý POSM, vật dụng hỗ trợ của Công ty ngoài thị trường và tại kho NPP.

- Báo cáo kết quả bán hàng hằng ngày, tuần, tháng.

- Báo cáo kết quả thực hiện các CTKM, chương trình hỗ trợ Bán Hàng

- Cập nhật MCP

- Đánh giá các thành tích các NV trực thuộc