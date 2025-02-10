Tuyển Giám đốc điều hành Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Đắk Nông thu nhập 700 - 1,100 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.
- Đắk Nông: Đăk Nông, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 700 - 1,100 USD
+ Base tại Bình Phước / Đồng Nai
Khu vực quản lí:
- Bình Phước: Bình Phước, Đak Nông
- BRVT
- Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo NVBH tại khu vực được giao.
- Lập kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu doanh số, công việc được cấp trên giao.
- Triển khai công việc, CTKM, chương trình hỗ trợ bán hàng cho NV.
- Quản lý NVBH hoạt động theo đúng qui định, theo DMS, chính sách và chương trình Công ty.
- Đi thị trường hỗ trợ bán hàng, huấn luyện NVBH.
- Thu thập thông tin thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
- Ghi nhận và báo cáo các vấn đề thị trường lên cấp trên trực tiếp.
- Quản lý Nhà Phân Phối, báo cáo tồn kho Nhà Phân Phối hàng ngày, tuần, tháng
- Quản lý POSM, vật dụng hỗ trợ của Công ty ngoài thị trường và tại kho NPP.
- Báo cáo kết quả bán hàng hằng ngày, tuần, tháng.
- Báo cáo kết quả thực hiện các CTKM, chương trình hỗ trợ Bán Hàng
- Cập nhật MCP
- Đánh giá các thành tích các NV trực thuộc
Với Mức Lương 700 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
