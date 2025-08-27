Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, số 112 Dịch Vọng Hậu,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực phần mềm.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phần mềm của công ty.

Tìm kiếm & tư vấn khách hàng doanh nghiệp về dịch vụ chữ ký số (công cụ bắt buộc để khai thuế, hóa đơn điện tử, BHXH, đấu thầu...).

Chăm sóc, gia hạn dịch vụ cho khách hàng hiện tại.

Được công ty cung cấp data khách hàng + đào tạo sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm sales/telemarketing/bán dịch vụ là lợi thế, chưa có sẽ được đào tạo.

Năng động, giao tiếp tốt, kiên trì.

Khả năng chịu áp lực cao và làm việc độc lập.

Quyền Lợi Được Hưởng

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

