Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306, Đường Vành Đai Trong, Bình Trị Đông B (Cũ), Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1.Điều hành

- Đặt dịch vụ theo yêu cầu của Tour từ khách hàng hoặc đối tác sử dụng tiếng Trung, từ các nguồn: sales, web…

- Thiết kế chương trình tour du lịch (địa điểm, thời gian, dịch vụ đi kèm) phù hợp với yêu cầu khách hàng.

- Đàm phán các nhà cung cấp để có mức ưu đãi tốt nhất, đảm bảo các dịch vụ được cung cấp đúng theo kế hoạch và đạt chất lượng.

- Kiểm tra và đảm bảo các dịch vụ được đặt đầy đủ trước khi tour chạy

- Hỗ trợ và giám sát thực hiện tour, xử lý các tình huống phát sinh trong tour (nếu có) nhanh chóng và hiệu quả.

- Theo dõi đoàn, điều phối xe và khách sạn.

2. Phát triển đối tác:

-Tìm kiếm nhà cung cấp mới, phù hợp các tiêu chí của công ty.

-Thường xuyên đánh giá đối tác và báo cáo quản lý về chất lượng dịch vụ của đối tác

3. Chăm sóc khách hàng:

-Kết hợp sales để thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng trong quá trình triển khai tour

-Thực hiện các hoạt động thu thập đánh giá chất lượng dịch vụ từ khách hàng, sau khi khách đã sử dụng sản phẩm dịch vụ

4. Phát triển sản phẩm:

-Tham gia và tích cực đóng góp ý kiến trong các buổi họp xây dựng sản phẩm

5. Khác:

-Thực hiện báo cáo định kỳ.

-Triển khai các công việc từ Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch, Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan.

• Kỹ năng ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), ưu tiên có chứng chỉ HSK 4 trở lên.

• Biết thêm tiếng Anh là một lợi thế.

• Kinh nghiệm:

+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí điều hành tour inbound hoặc các vị trí tương đương.

+ Hiểu biết về thị trường khách du lịch Trung Quốc và các dịch vụ du lịch tại Việt Nam.

• Kỹ năng:

+ Giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán và xử lý vấn đề nhanh nhạy.

+ Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, Email).

+ Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.

+ Tố chất cá nhân:

+ Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc cao.

+ Tinh thần trách nhiệm, chú ý đến chi tiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 - 20 triệu (có thể thương lượng) + thưởng

- Thử việc 2 tháng, lương thử việc 85% lương chính thức

- Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa đào tạo, rèn luyện kỹ năng và nghiệp vụ

- Thưởng KPI Quý, Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và xét nâng lương hàng năm theo quy định Công ty.

- Có chế độ đãi ngộ cao với nhân viên gắn bó lâu năm.

- Tham gia BHXH, BHYT, phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin