Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Yên Lãng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận kế hoạch kinh doanh từ cấp quản lý và follow kpi theo kế hoạch được giao

- Tổ chức tìm kiếm khách hàng và tiếp nhận nguồn data lạnh từ công ty.

- Tổ chức liên hệ cho khách hàng để giới thiệu về các tour hiện có của công ty qua các kênh: điện thoại, zalo, facebook, email để tư vấn và chốt thông tin dịch vụ

- Hẹn khách hàng lịch nộp tiền và theo dõi để đảm bảo khách hàng nộp tiền đúng hẹn

- Hỗ trợ cùng điều hành tour sắp xếp cho đoàn trong quá trình tour diễn ra

- Báo cáo công việc lên cấp quản lý theo từng tuần, từng tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ

- Từ 21 tuổi trở lên

- Đang theo học tại đại học, cao đẳng chuyên ngành liên quan đến du lịch trở lên

- Có kinh nghiệm làm sale tour du lịch rồi là một lợi thế

- Có quan điểm, định hướng và mục tiêu sống rõ ràng

- Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 1.500.000 VNĐ + 10% lợi nhuận sau tour + Phụ cấp

- Hỗ trợ dấu thực tập trong quá trình làm việc.

- Cơ chế lương thưởng rõ ràng, đánh giá đúng năng lực làm việc

- Lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Được training, giao lưu học hỏi kiến thức sản phẩm, chuyên môn thường xuyên

- Môi trường làm việc startup năng động

- Được xét lên nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập.

- Thưởng lễ, tết, du lịch, teambuilding,...

- Hỗ trợ trải nghiệm sản phẩm của công ty

- Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin