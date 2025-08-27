Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/09/2025
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Yên Lãng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận kế hoạch kinh doanh từ cấp quản lý và follow kpi theo kế hoạch được giao
- Tổ chức tìm kiếm khách hàng và tiếp nhận nguồn data lạnh từ công ty.
- Tổ chức liên hệ cho khách hàng để giới thiệu về các tour hiện có của công ty qua các kênh: điện thoại, zalo, facebook, email để tư vấn và chốt thông tin dịch vụ
- Hẹn khách hàng lịch nộp tiền và theo dõi để đảm bảo khách hàng nộp tiền đúng hẹn
- Hỗ trợ cùng điều hành tour sắp xếp cho đoàn trong quá trình tour diễn ra
- Báo cáo công việc lên cấp quản lý theo từng tuần, từng tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ
- Từ 21 tuổi trở lên
- Đang theo học tại đại học, cao đẳng chuyên ngành liên quan đến du lịch trở lên
- Có kinh nghiệm làm sale tour du lịch rồi là một lợi thế
- Có quan điểm, định hướng và mục tiêu sống rõ ràng
- Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 1.500.000 VNĐ + 10% lợi nhuận sau tour + Phụ cấp
- Hỗ trợ dấu thực tập trong quá trình làm việc.
- Cơ chế lương thưởng rõ ràng, đánh giá đúng năng lực làm việc
- Lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng
- Được training, giao lưu học hỏi kiến thức sản phẩm, chuyên môn thường xuyên
- Môi trường làm việc startup năng động
- Được xét lên nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập.
- Thưởng lễ, tết, du lịch, teambuilding,...
- Hỗ trợ trải nghiệm sản phẩm của công ty
- Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam

Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 98 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

