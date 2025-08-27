Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 liên ấp 2 - 6 vĩnh Lộc A Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như: mạng xã hội, gọi điện thoại, email, gặp gỡ trực tiếp.

Thực hiện các cuộc gọi và gửi email để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Thực hiện báo giá và đàm phán giá cả với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần/tháng cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và bán hàng khác theo sự phân công của quản lý.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc cao.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo.

Khả năng học hỏi nhanh, năng động, nhiệt tình.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất hoặc kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cơ bản 7.000.000đ + % hoa hồng

=> Thu Nhập lên đến trên 20 Triệu

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo, cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Thưởng quý theo chỉ tiêu

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức

Được phát huy năng lực bản thân tốt nhất có thể

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.