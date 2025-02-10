Tuyển Giám đốc kinh doanh Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận

Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Tuyên Quang: lương, thưởng, lễ Tết

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

- Khám sức khỏe định kỳ

- Du lịch hàng năm

- Môi trường chuyên nghiệp, phát triển bản thân, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện nghiên cứu thị trường; khảo sát nhu cầu khách hàng B2C, B2B trên địa bàn quản lý.
- Tiếp xúc tập khách hàng tiềm năng theo kế hoạch ngày/tuần/tháng
- Thực hiện các chương trình Marketing online/offline, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng trên địa bàn.
- Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán
- Công tác nhận,giao chỉ tiêu, điều hành kinhdoanh (nguồn việc, doanh thu)
- Công tác chăm sóc khách hàng
- Giao việc, đánh giá kết quả tháng đối với nhân viên cấp dưới
- Xây dựng kế hoạch tác nghiệp tuần, tháng/năm của đơn vị theo lĩnh vực phụ trách
- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do BGĐ Tổng công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi: <28 tuổi
- Trình độ học vấn: Trình độ tương đương Đại học trở lên, Chuyên ngành kỹ thuật điện - Điện tử/cơ điện lạnh/CNTT, Quản trị kinh doanh/Marketing, tự động hóa
- Kỹ năng lập kế hoạch bán hàng, giao tiếp khéo léo
- Kỹ năng quản lý tốt
- Có hiểu biết về các sản phẩm Smart home, sản phẩm điện tử điện lạnh trong gia đình, năng lượng xanh, xây dựng
- Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển kênh bán, điều hành đảm bảo các chỉ tiêu của kênh.

Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company

Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viettel Tuyên Quang, tổ 9, p Tân Quang, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

