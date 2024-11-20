Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Nhất Nhất Pharma

- Số 20 lô 05 khu 4.1cc, Đ. Lê Văn Lương, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

I. QUẢN LÝ
Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm chung trước công ty về hiệu quả hoạt động Marketing (PR - truyền thông, quảng cáo, sự kiện, SEO...)
Quản lý, giám sát hiệu quả công việc của nhân sự thuộc Trung tâm Quảng cáo bao gồm và không giới hạn: BMs, Content, Thiết kế, Sản xuất video, Digital...
Xây dựng các quy trình làm việc, KPI công việc cá nhân, bộ phận, phòng.
Xây dựng bộ tài liệu đào tạo và trực tiếp đào tạo : kĩ năng, chuyên môn cho nhân sự của phòng
II. KẾ HOẠCH
Tham vấn cho BOD chiến lược phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, phát triển khách hàng, chiến lược kinh doanh .
Nghiên cứu phân tích thị trường, cạnh tranh.
Lập chiến lược marketing theo tháng/quý/năm.
Lập kế hoạch quản trị thương hiệu: các thương hiệu của Công ty và nhãn hàng.
III. TRIỂN KHAI
Trực tiếp tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing tổng thể của công ty và nhãn hàng, nguồn ngân sách và nhân lực
Phân bổ và hỗ trợ các quản lý nhãn hàng xây dựng kế hoạch , ngân sách cho nhãn hàng.
Lập kế hoạch quản trị rủi ro, quản trị khủng hoảng truyền thông
Theo dõi xu thế thị trường để tư vấn, đề xuất BOD điều hướng hoạt động marketing của doanh nghiệp.
Tham gia quản trị thương hiệu Công ty, phát triển và định vị thương hiệu Công ty, nhãn hàng
Theo dõi, giám sát, hỗ trợ các quản lý triển khai kế hoạch chi tiết, tham gia điều phối ngân sách cho từng giai đoạn trong kế hoạch.
Điều phối công việc với các phòng ban để hoạt động kinh doanh nói chung và Marketing nói riêng được diễn ra thuận lợi và có kết quả tốt nhất.
Theo dõi cảnh báo rủi ro khi thực hiện kế hoạch Marketing, đề xuất giải pháp và thực hiện xử lý khắc phục rủi ro (nếu có).
Xây dựng mạng lưới đối tác, agency...
Giám sát và báo cáo đình kỳ các hoạt động trong bộ phận Marketing với BOD.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp chuyên ngành về Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh, Dược phẩm
Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing Mix (Branding, Nhãn hàng, phân phối,...)
Làm việc trong ngành Dược phẩm và Các sàn thương mại điện tử là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 35.000.000 - 50.000.000 đồng/tháng
Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty (Tháng lương thứ 13, Thưởng Lễ, Tết, du lịch, nghỉ mát, teambuilding, teabreak hàng tuần,...)
Làm việc trong môi trường văn phòng trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20, Lô 05 khu 4.1CC, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

