Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và giám sát hoạt động marketing của sàn TMĐT

Đánh giá, phát triển các chiến lược tiếp thị marketing cho Sàn TMĐT Vitu.

Lên kế hoạch, triển khai, chỉ đạo và phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các kế hoạch tiếp thị; truyền thông tới tệp khách hàng mục tiêu theo từng chiến dịch.

Nghiên cứu nhu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ/nền tảng, tìm hiểu thị trường và xác định phân khúc khách hàng mục tiêu.

Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh.

Làm việc với bộ phận truyền thông tập đoàn lên kế hoạch truyền thông các chiến dịch của sàn TMĐT;

Làm việc với bộ phận phát triển kinh doanh xây dựng bộ nhận diện cho các sản phẩm của công ty, bao gồm hình ảnh, video, nội dung; tổ hợp các chương trình khuyến mãi, chiến dịch thúc đẩy bán hàng trên nền tảng

Xác định và phân tích khách hàng tiềm năng của truyền thông;

Triển khai và đánh giá hiệu quả truyền thông của các chiến dịch, nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông, hỗ trợ bán hàng thúc đẩy doanh số kinh doanh chung của toàn sàn.

Hoạch định, phát triển ngân sách cho hoạt động marketing. Phát triển và quản lý các chiến dịch quảng cáo.

Xây dựng nhận thức, định vị thương hiệu.

Giám sát chiến lược marketing và tiếp thị nội dung.

Xây dựng, quản trị bộ phận marketing của sàn TMĐT

Tham gia vào xây dựng chính sách, chương trình trên nền tảng định hướng phát triển chung của toàn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, Cao học chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh, truyền thông,..

Tối thiểu 30 tuổi, kinh nghiệm làm việc: đảm nhiệm các vị trí trưởng phòng/ Trưởng nhóm MKT tối thiểu 5 năm tại các tổ chức startup công nghệ, thương mại điện tử, bán lẻ.

Kinh nghiệm hoạch định, xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai các chiến dịch marketing tổng thể.

Khả năng dự toán và quản lý ngân sách cho dự án marketing

Có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và khả năng đa nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông thương hiệu.

Thành thạo các phần mềm phân tích, thống kê.

Cập nhật xu hướng marketing mới nhất.

Có khả năng lãnh đạo, hướng dẫn và ra quyết định.

Chịu được áp lực cao, tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000VNĐ + Incentive

- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty và luật lao động.

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...

- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, Review lương hàng năm.

- Du lịch, team building hàng năm.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

