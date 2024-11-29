Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thấu hiểu sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và hiện thực hóa “giá trị” Catholic MTA.

Nhiệm vụ chính: nâng cao nhận thức của khách hàng về “giá trị” thương hiệu Catholic MTA và hỗ trợ phát triển kinh doanh.

Nghiên cứu, lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược truyền thông marketing toàn diện theo mục tiêu và định hướng của Doanh nghiệp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (trong và ngoài) để đảm bảo việc thực hiện thành công các chiến dịch marketing và dự án của công ty.

Phát triển và lan tỏa giá trị thương hiệu công ty nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông; nâng cao nhận diện thương hiệu Catholic MTA trong ngành.

Nghiên cứu và tìm cơ hội đổi mới sản phẩm và dịch vụ Doanh nghiệp.

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ.

Phân tích và báo cáo thường xuyên cho ban Giám đốc về các hoạt động truyền thông marketing, kết quả chiến dịch và hiệu suất truyền thông marketing.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ

Là người Công Giáo

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông Marketing, ưu tiên bằng cấp quốc tế.

Có kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Thành thạo sử dụng các công cụ và nền tảng truyền thông marketing.

Kỹ năng giao tiếp Việt - Anh.

Tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận.

Cơ hội định hướng và phát triển nghề nghiệp.

Chế độ phúc lợi xã hội ; Lương tháng 13 Lễ, Tết theo luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

