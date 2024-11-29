Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thấu hiểu sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và hiện thực hóa “giá trị” Catholic MTA.
Nhiệm vụ chính: nâng cao nhận thức của khách hàng về “giá trị” thương hiệu Catholic MTA và hỗ trợ phát triển kinh doanh.
Nghiên cứu, lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược truyền thông marketing toàn diện theo mục tiêu và định hướng của Doanh nghiệp.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (trong và ngoài) để đảm bảo việc thực hiện thành công các chiến dịch marketing và dự án của công ty.
(trong và ngoài)
Phát triển và lan tỏa giá trị thương hiệu công ty nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông; nâng cao nhận diện thương hiệu Catholic MTA trong ngành.
Nghiên cứu và tìm cơ hội đổi mới sản phẩm và dịch vụ Doanh nghiệp.
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ.
Phân tích và báo cáo thường xuyên cho ban Giám đốc về các hoạt động truyền thông marketing, kết quả chiến dịch và hiệu suất truyền thông marketing.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ
Nữ
Là người Công Giáo
Công Giáo
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông Marketing, ưu tiên bằng cấp quốc tế.
Có kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Thành thạo sử dụng các công cụ và nền tảng truyền thông marketing.
Kỹ năng giao tiếp Việt - Anh.
Tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận.
Cơ hội định hướng và phát triển nghề nghiệp.
Chế độ phúc lợi xã hội ; Lương tháng 13 Lễ, Tết theo luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

