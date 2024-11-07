Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hậu Giang thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: Đường số 3, KCN Tân Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang, Châu Thành A

- Thực hiện công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực tại nhà máy đạt hiệu quả nhất.

- Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất.

- Tham mưu, tư vấn, hoạch địch chiến lược trong việc sản xuất các mặt hàng truyền thống, cũng như phát triển sản phẩm mới

- Tham mưu, tư vấn về các quyết định đầu tư - mở rộng sản xuất, sử dụng lao động, máy móc thiết bị đảm bảo các nhà máy hoạt động hiệu quả.

- Nghiên cứu, phân tích các hệ thống và quy trình hiện tại, từ đó đề xuất kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp xây dựng, cải tiến các quy trình, tiêu chuẩn sản xuất của nhà máy nhằm đảm bảo hoạt động cải tiến liên tục năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng, quản lý, điều hành hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà máy sản xuất.

- Hoạch định, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất nhằm đạt mục tiêu về năng suất, sản lượng và chất lượng đã đề ra, tiết kiệm tối đa tiêu hao nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

- Xây dựng mục tiêu và triển khai thực hiện các hoạt động cải tiến, cải thiện trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh.

- Tổ chức, điều phối và theo dõi việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

- Hoàn thành thiết lập & triển khai mục tiêu, chiến lược, ngân sách & kế hoạch hành động hiệu quả.

- Lập kế hoạch và triển khai, ứng dụng các biện pháp nhằm giảm lãng phí & tăng giá trị cho hoạt động sản xuất.

- Xây dựng kế hoạch chức năng đáp ứng kế hoạch chung và các định hướng chiến lược của Công ty.

- Lập các phương án dự phòng chiến lược theo quý, năm.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, cơ điện, hóa polymer, quản trị kinh doanh...hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám Đốc Sản Xuất, Giám Đốc Nhà Máy ở các công ty sản xuất có quy mô trên 200 nhân viên. Ưu tiên có kinh nghiệm ở công ty sản xuất bao bì nhựa, ngành nhựa

- Có kiến thức về quản lý sản xuất, quản trị sản xuất, hiểu biết về 5S, Kaizen, hệ thống ISO, HACCP.

- Kỹ năng hoạch định, quản lý, điều hành. Khả năng hướng dẫn, phối hợp hoạt động với các bộ phận cùng hướng đến mục tiêu chung

- Khả năng giao tiếp, trình bày thuyết phục tốt

- Kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận

- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, từ Thứ 2 – Thứ 7

- Có đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động.

- Hỗ trợ cơm trưa, điện thoại, ...;

- Lương tháng 13 (1-2 tháng lương) và thưởng hiệu quả công việc theo quy chế của công ty hàng quý và hàng năm.

- Thưởng thâm niên, thưởng vào các ngày nghỉ lễ quốc gia.

- Tặng quà cho CBCNV vào ngày sinh nhật, 8/3, 1/6, Tết Trung thu, 20/10, tết...

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

- Được phát triển nghề nghiệp với chính sách đào tạo nội bộ (chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng) và đào tạo bên ngoài.

- Được trân trọng giá trị cá nhân với các giải thưởng, chính sách đãi ngộ (kể cả gia đình, con em của CBCNV).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

