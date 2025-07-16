Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 25 - 3 USD

- Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể Dự án nhà máy từ giai đoạn lắp ráp dây chuyền sản xuất, chạy thử cho đến khi nhà máy đi vào vận hành.

- Quản lý hệ thống máy móc, con người đảm bảo nhà máy vận hành sản xuất đáp ứng kế hoạch sản xuất theo từng thời kỳ.

- Kiểm soát chất lượng từng đơn hàng, đảm bảo tỷ lệ hàng hoàn thành đúng tiến độ sản xuất.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và điều chỉnh tiến độ các kế hoạch sản xuất đơn hàng tại Nhà máy hàng ngày nhằm đáp ứng được tiến độ giao hàng theo yêu cầu.

- Nghiên cứu và đề xuất các phương án cải tiến hệ thống vận hành liên quan đến nâng cao năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm.

- Chịu trách nhiệm chính trước Ban Giám đốc về năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm.

- Phối hợp với Phòng Ban có liên quan tổ chức tốt công tác sản xuất đảm bảo kiểm soát và ghi nhận số liệu minh bạch kịp thời của các kho thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu...

- Quản lý đội ngũ nhân sự, tiến hành đào tạo, phân công công việc hợp lý.

- Xử lý và giải quyết các tình huống phát sinh tại nhà máy, đồng thời phối hợp với các phòng ban giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc.

- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó.