Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
- Hồ Chí Minh: 335 Nguyễn Thị Lẵng, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Điều hành hoạt động sản xuất của nhà máy đảm bảo đúng kế hoạch.
Biên soạn quy trình sản xuất tối ưu cho toàn bộ hoạt động của nhà máy.
Quản lý toàn bộ hoạt động của nhà máy đảm bảo mức chi phí hiệu quả nhất, duy trì hoạt động sản xuất theo đúng quy trình, quy định và tiêu chuẩn chất lượng.
Lập kế hoạch về nhu cầu nhân sự, tham gia tuyển chọn, tổ chức hướng dẫn, xét duyệt nội dung đào tạo và đào tạo các vị trí của bộ phận để phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.
Quản lý, lập kế họach bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị của bộ phận, đảm bảo sử dụng một cách hiệu quả.
Tổ chức lao động phù hợp, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tuân thủ đúng Nội quy Công ty và Luật lao động hiện hành.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về kỹ thuật ngành cửa nhựa, cửa nhôm
Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên về thiết kế như: Autocad, CorelDraw….
Trung thực - Tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng chịu được áp lực công việc.
Có khả năng quản lý, kiểm soát, điều phối công việc.
Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng thứ 13.
Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên.
Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
