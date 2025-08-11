Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Số 15, Tổ 6, Ấp 5A, Xã Thạnh Lợi, Tỉnh Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý dây chuyền sản xuất đồ chơi gỗ, bao gồm mua nguyên liệu, gia công, lắp ráp và kiểm tra chất lượng.

• Lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo giao hàng đúng hạn và sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

• Giám sát việc vận hành và bảo trì máy móc ngành mộc, đảm bảo an toàn và hiệu quả thiết bị.

• Phối hợp với bộ phận thiết kế để tối ưu hóa thiết kế đồ chơi, nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

• Quản lý chuỗi cung ứng, đàm phán với nhà cung cấp gỗ, đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu và kiểm soát chi phí.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn:

• Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành như kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật cơ khí, chế biến gỗ, thiết kế sản phẩm, quản lý sản xuất hoặc các lĩnh vực liên quan.

2. Kinh nghiệm làm việc:

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất hoặc chế biến gỗ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi hoặc sản phẩm bằng gỗ.

Tại Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

