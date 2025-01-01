Công việc Giám đốc sản xuất

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 64 kết quả / Từ khoá "Giám đốc sản xuất"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Giám đốc sản xuất

-

Có 64 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Indu Việt Nam
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Indu Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Hạn nộp: 27/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 25 - 3 USD
CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Hạn nộp: 15/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần In Hà An
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần In Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần In Hà An
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
Tuyển Giám đốc sản xuất CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty tnhh một thành viên Sannadle
Tuyển Giám đốc sản xuất công ty tnhh một thành viên Sannadle làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
công ty tnhh một thành viên Sannadle
Hạn nộp: 30/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GREENWORKS (THÁI BÌNH)
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH GREENWORKS (THÁI BÌNH) làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GREENWORKS (THÁI BÌNH)
Hạn nộp: 06/06/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG THỦY SẢN HANGA
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG THỦY SẢN HANGA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG THỦY SẢN HANGA
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD
Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương Telecom
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 USD
Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương Telecom
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Bao bì Á Châu
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần Bao bì Á Châu làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Bao bì Á Châu
Hạn nộp: 11/05/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Nghệ An thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Hạn nộp: 08/05/2025
Nghệ An Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 3 USD
Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nam Nam Định Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta
Hạn nộp: 03/05/2025
Nam Định Ninh Bình Hà Nam Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 28 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cơm Niêu Thiên Lý
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Cơm Niêu Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD
Công Ty Cổ Phần Cơm Niêu Thiên Lý
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nhà máy Giấy Xương Giang
Tuyển Giám đốc sản xuất Nhà máy Giấy Xương Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Nhà máy Giấy Xương Giang
Hạn nộp: 24/04/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Alliance Construction & Fine Furniture
Tuyển Giám đốc sản xuất Alliance Construction & Fine Furniture làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Alliance Construction & Fine Furniture
Hạn nộp: 18/04/2025
Long An Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Hải Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG THỦY SẢN HANGA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG THỦY SẢN HANGA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH GREENWORKS (THÁI BÌNH) làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GREENWORKS (THÁI BÌNH)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất công ty tnhh một thành viên Sannadle làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận công ty tnhh một thành viên Sannadle
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần In Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty Cổ Phần In Hà An
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 25 - 3 USD CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Indu Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng giám đốc sản xuất (CPO) càng nhiều do nền kinh tế-xã hội phát triển đặc biệt nền công nghiệp hóa nên các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh rất cần tuyển vị trí này để xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm. Mức lương hấp dẫn cho vị trí này dao động từ 15.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm và lĩnh vực sản xuất.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giám đốc sản xuất

Giám đốc sản xuất (Chief Product Officer - CPO) là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động liên quan đến sản xuất, xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Giám đốc sản xuất có tầm nhìn chiến lược về phát triển sản phẩm và tiếp thị sản phẩm. Vị trí công việc này giữ vai trò quan trọng không chỉ chiến lược mà còn có khả năng phân bổ công việc và quản lý cấp dưới và nhân viên hướng tới một tầm nhìn chung.

Công việc của giám đốc sản xuất (CPO) còn thực hiện liên kết với các phòng ban khác để hoạt động sản xuất của doanh nghiệp diễn ra một cách hệ thống hiệu quả hơn. Họ là người vạch ra đúng phương hướng theo kế hoạch, dựa trên tình hình sản xuất hiện tại của doanh nghiệp và các đối tác nhằm đáp ứng chất lượng sản phẩm.

Với tốc độ phát triển của ngành công nghiệp luôn thay đổi buộc những người hoạt động trong lĩnh vực này cần nắm bắt kịp bước phát triển xu hướng của thời đại mới. Theo báo cáo từ trang tin tuyển dụng cho biết, có hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng cho vị trí giám đốc sản xuất các doanh nghiệp/công ty. Điều này cho thấy, tầm quan trọng và cơ hội phát triển cho vị trí việc làm này.

Ngày nay, việc làm của giám đốc sản xuất là rất thách thức cần đòi hỏi kinh nghiệm nhưng đầy vinh quang. Cho dù là doanh nghiệp có quy mô lớn hay những công ty sản xuất có quy mô nhỏ hơn thì điều quan trọng đối với việc quản trị sản xuất, vai trò giám đốc sản xuất luôn được đặt lên cao nhất. Họ là người rất yêu nghề, rất cật lực và làm việc hết mình để đi tới thành công.

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc sản xuất càng nhiều khi nhiều lĩnh vực sản xuất phát triển
Nhu cầu tuyển dụng giám đốc sản xuất càng nhiều khi nhiều lĩnh vực sản xuất phát triển

2. Mức lương trung bình của giám đốc sản xuất

Tuyển dụng giám đốc sản xuất tại các doanh nghiệp/công ty sản xuất, đều có cơ hội nhận được các đãi ngộ tuyệt vời như tiền lương thưởng quản lý, xét tăng lương theo số năm cống hiến, thưởng Tết, thưởng dự án,..cùng với các chế độ phúc lợi tuyệt vời khác theo quy định của luật lao động. Dưới đây, Job3s đưa ra mức lương trung bình của giám đốc sản xuất:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Tuyển dụng giám đốc sản xuất

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Tuyển dụng Giám đốc sản xuất

(1-3 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 18.000.000

Tuyển dụng Giám đốc sản xuất

(3-5 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 25.000.000

Tuyển dụng Giám đốc sản xuất

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

25.000.000 - 80.000.000

Mức lương theo vị trí công việc:

Tuyển dụng giám đốc sản xuất

Mức lương giao động ( VNĐ /tháng)

Giám đốc sản xuất ngành may mặc

40.000.000 - 60.000.000

Giám đốc sản xuất ngành thực phẩm

60.000.000 - 70.000.000

Giám đốc sản xuất ngành cơ khí

30.000.000 - 40.000.000

Giám đốc sản xuất ngành vật liệu

30.000.000 - 35.000.000

Giám đốc sản xuất ngành chế biến

25.000.000 - 80.000.000

Giám đốc sản xuất dược phẩm

30.000.000 - 100.000.000
Mức lương của giám đốc sản xuất phụ thuộc nhiều vào năng lực, lĩnh vực ngành nghề
Mức lương của giám đốc sản xuất phụ thuộc nhiều vào năng lực, lĩnh vực ngành nghề

3. Mô tả chi tiết công việc của giám đốc sản xuất

Vị trí giám đốc sản xuất phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Ngoài chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất doanh nghiệp sao cho hiệu quả, tăng doanh thu sản xuất và tạo thương hiệu uy tín cho đối tác và khách hàng. Người giám đốc sản xuất cũng quản lý và dẫn dắt đội ngũ nhân viên sao cho công việc kinh doanh chung của doanh nghiệp đạt hiệu quả. Dưới đây là mô tả công việc cần thực hiện:

Lập kế hoạch sản xuất:

Giám đốc sản xuất CPO dựa vào kế hoạch tổng thể được giao từ cấp trên để đưa ra kế hoạch sản xuất cho phù hợp. Những kế hoạch này cần đảm bảo tiến độ và đầu ra đạt kết quả tốt. Trong quá trình lập kế hoạch sản xuất, nếu như công việc cần nhiều tới nhân sự thì giám đốc sản xuất sẽ phải phối hợp với bộ phận HR để tuyển thêm công nhân.

Thực hiện kế hoạch sản xuất:

Thông báo triển khai kế hoạch làm việc với bộ phận liên quan. Trong quá trình thực hiện, giám đốc sản xuất cần quản lý, giám sát và đôn đốc công nhân làm việc theo đúng tiến độ đề ra và tạo ra sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Quản lý thiết bị và máy móc:

Giám đốc sản xuất quản lý tất cả các máy móc và thiết bị, trong quá trình làm việc nếu phát hiện máy bị lỗi và hư hỏng thì liên hệ ngay cho phận kỹ thuật để kịp thời sửa chữa.

Đào tạo đội ngũ nhân sự:

Khi tuyển đầy đủ các nhân viên, các nhân sự phòng ban liên quan tới hoạt động sản xuất mới như: tổ trưởng, tổ phó, giám sát viên,... Giám đốc sản xuất trực tiếp tổ chức buổi đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới nhanh chóng làm quen với môi trường và hoạt động công việc.

Mô tả công việc chi tiết của một giám đốc sản xuất
Mô tả công việc chi tiết của một giám đốc sản xuất

4. Lĩnh vực hoạt động của giám đốc sản xuất

Khi ứng tuyển vào vị trí giám đốc sản xuất, ứng viên nên tìm hiểu rõ lĩnh vực ngành nghề sản xuất để đưa ra bản kế hoạch phù hợp định hướng doanh nghiệp, công việc cần thực hiện của bản thân. Dưới đây là vai trò, đặc trưng công việc của vị trí giám đốc sản xuất trong các ngành sản xuất phổ biến hiện nay:

  • Giám đốc sản xuất ngành may mặc: Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất từ thiết kế đến thành phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa năng suất.
  • Giám đốc sản xuất ngành thực phẩm: Quản lý dây chuyền chế biến thực phẩm, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng sản phẩm.
  • Giám đốc sản xuất ngành cơ khí: Điều hành các hoạt động sản xuất cơ khí, từ chế tạo đến lắp ráp sản phẩm, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
  • Giám đốc sản xuất ngành vật liệu: Giám sát và điều hành quy trình sản xuất vật liệu xây dựng hoặc công nghiệp, đảm bảo hiệu suất và chất lượng sản phẩm.
  • Giám đốc sản xuất ngành chế biến: Quản lý các dây chuyền chế biến nông sản, thủy sản hoặc sản phẩm công nghiệp, đảm bảo sản lượng và chất lượng.
  • Giám đốc sản xuất dược phẩm: Điều hành quy trình sản xuất dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của GMP và chất lượng.
Tuyển dụng vị trí giám đốc sản xuất, ứng viên cần hiểu rõ lĩnh vực ngành nghề sản xuất để phù hợp cho hướng phát triển doanh nghiệp
Tuyển dụng vị trí giám đốc sản xuất, ứng viên cần hiểu rõ lĩnh vực ngành nghề sản xuất để phù hợp cho hướng phát triển doanh nghiệp

5. Yêu cầu đối với việc làm giám đốc sản xuất

Các nhà tuyển dụng giám đốc sản xuất có những kỹ năng và kinh nghiệm nhất định. Chính vì thế, vị trí giám đốc sản xuất này đều có mức thu nhập đáng mơ ước nhưng cũng đòi hỏi ứng viên phải thật sự xuất sắc và có những kinh nghiệm và kỹ năng tốt nhất. Cụ thể một số yêu cầu về kinh nghiệm và kỹ năng như sau:

Trình độ học vấn:

Yêu cầu học vấn là từ cấp Tiến sĩ trong ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Quản lý sản phẩm, Marketing,... hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác có liên quan. Kinh nghiệm làm việc tương đương có thể thay thế về yêu cầu về trình độ.

Yêu cầu kinh nghiệm:

Để lên được vị trí Giám đốc sản xuất, CPO phải có kinh nghiệm làm việc trong bộ phận sản xuất, mặc dù vậy đây cũng không phải là điều kiện tiên quyết. Giám đốc sản xuất có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất là một lợi thế để giúp nhà tuyển dụng nhìn nhận bạn tích cực và tốt hơn với vai trò của một giám đốc sản xuất.

Kỹ năng giao tiếp tốt:

Kỹ năng giao tiếp tốt không thể thiếu đối với bất cứ vị trí giám đốc nào, đặc biệt là giám đốc sản xuất. Bởi vì trong công việc, giám đốc sản xuất thường thuyết trình, giao tiếp với nhiều bộ phận, với cấp lãnh đạo để phát triển sản phẩm như tiếp thị, nghiên cứu, phân tích, quản lý,... trong các cuộc họp, hội nghị, họp báo. Do đó, kỹ năng giao tiếp của một CPO cần phải hoàn hảo, lưu loát, nhạy bén, khéo ứng xử trong mọi tình huống.

Khả năng lãnh đạo tốt:

Với vai trò là người đứng đầu bộ phận quản lý sản xuất, thì khả năng lãnh đạo ở một Giám đốc sản xuất vô cùng quan trọng. Thực hiện công việc quản lý nhân viên, giải quyết vấn đề với các hoạt động trong quá trình sản xuất.

Kỹ năng phân tích vấn đề:

Vị trí giám đốc sản xuất cần có những kỹ năng phân tích thị trường để tạo ra cơ hội giúp doanh nghiệp mở rộng và phát triển sản phẩm.

Kỹ năng tin học văn phòng:

Giám đốc sản xuất bắt buộc phải có chứng chỉ về kỹ năng tin học văn phòng MS Word, Excel, hay Powerpoint để giúp họ trao đổi với đối tác, nhân viên hoặc các bên liên quan. Ngoài ra, giám đốc sản xuất cũng có kỹ năng về phần mềm như Illustrator, Dreamweaver, Fireworks,...

Ngoài kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, giám đốc sản xuất cần có tố chất lãnh đạo và kỹ năng cần thiết
Ngoài kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, giám đốc sản xuất cần có tố chất lãnh đạo và kỹ năng cần thiết

6. Khu vực tuyển dụng giám đốc sản xuất nhiều

Hiện nay, các ngành nghề sản xuất tập trung nhiều tại các thành phố lớn hoặc các tỉnh/ thành phố phát triển nhiều khu công nghiệp như : Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh,..Điều này thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng giám đốc sản xuất nhiều hơn. Dưới đây là một số khu vực phổ biến cho vị trí này:

Tuyển dụng giám đốc sản xuất Hà Nội: Hà Nội là thủ đô của cả nước, trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa. Thành phố Hà Nội tập trung nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động đa lĩnh vực như may mặc, thực phẩm, dược phẩm và cơ khí. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng giám đốc sản xuất ngày càng nhiều, đặc biệt trong các doanh nghiệp sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế hoặc xuất khẩu.

Tuyển dụng giám đốc sản xuất TP.HCM: Là trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam với mạng lưới khu công nghiệp, khu chế xuất lớn, tập trung vào các ngành thực phẩm, dệt may, cơ khí và công nghệ cao. Tuyển dụng giám đốc sản xuất cũng khá cao do mở rộng sản xuất mạnh mẽ, tiếp cận thị trường quốc tế, và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất, ở các doanh nghiệp nước ngoài và các công ty trong khu chế xuất như Tân Thuận, Linh Trung.

Tuyển dụng giám đốc sản xuất Bắc Ninh: Tỉnh Bắc Ninh được biết đến phát triển nhiều khu công nghiệp như khu công nghiệp lớn VSIP, Yên Phong, tập trung vào ngành điện tử, cơ khí, và sản xuất linh kiện công nghệ cao. Nhu cầu tuyển dụng vị trí giám đốc sản xuất ở lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và cơ khí.

Kết Luận

Tuyển dụng giám đốc sản xuất là vị trí quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất. Với trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động và đội ngũ nhân sự, vị trí này không chỉ cần có kỹ năng lãnh đạo, kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn có khả năng thích ứng với công nghệ và xu hướng hiện đại. Đảm bảo thành công ở vai trò này là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường và phát triển bền vững.