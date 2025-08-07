Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Indu Việt Nam

Công ty TNHH Indu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công ty TNHH Indu Việt Nam

Giám đốc sản xuất

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp Lai xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy.
• Chịu trách nhiệm trực tiếp về một hoặc nhiều mảng: lập kế hoạch – điều độ sản xuất, kỹ thuật công nghệ, quản lý chất lượng, tối ưu năng suất.
• Triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất theo đúng tiến độ, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.
• Đề xuất các cải tiến quy trình, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất.
• Quản lý và đào tạo đội ngũ tổ trưởng, quản đốc, kỹ thuật viên.
• Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban: Kinh doanh, Kỹ thuật, Mua hàng, Nhân sự, Kế hoạch.
• Thay mặt Giám đốc điều hành khi được ủy quyền hoặc vắng mặt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiêu chí: Nội dung yêu cầu
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Quản lý công nghiệp, Cơ điện tử, hoặc tương đương
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực sản xuất cơ khí; ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý cấp trung (quản đốc, trưởng phòng sản xuất...)
- Kiến thức chuyên sâu: Hiểu biết sâu về quy trình gia công cơ khí (kim loại tấm, hàn, lắp ráp, sơn...), quản trị sản xuất, ISO, 5S
- Kỹ năng lãnh đạo: Quản trị con người, đào tạo – huấn luyện đội nhóm, ra quyết định nhanh và hiệu quả
- Tin học – hệ thống: Thành thạo Excel, phần mềm ERP/MES (nếu có), khả năng lập và trình bày báo cáo tổng hợp
- Thái độ – tư duy: Tư duy hệ thống, chủ động cải tiến, chịu áp lực cao, linh hoạt xử lý tình huống

Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 18–25 triệu + thưởng KPI theo hiệu suất toàn nhà máy.
• Được đào tạo và phát triển lên vị trí Giám đốc sản xuất.
• Phúc lợi đầy đủ: BHXH, du lịch, thưởng Tết, phụ cấp trách nhiệm.
• Môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội áp dụng mô hình quản trị hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Indu Việt Nam

Công ty TNHH Indu Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Lai xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

