Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Lai xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

• Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy.

• Chịu trách nhiệm trực tiếp về một hoặc nhiều mảng: lập kế hoạch – điều độ sản xuất, kỹ thuật công nghệ, quản lý chất lượng, tối ưu năng suất.

• Triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất theo đúng tiến độ, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

• Đề xuất các cải tiến quy trình, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất.

• Quản lý và đào tạo đội ngũ tổ trưởng, quản đốc, kỹ thuật viên.

• Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban: Kinh doanh, Kỹ thuật, Mua hàng, Nhân sự, Kế hoạch.

• Thay mặt Giám đốc điều hành khi được ủy quyền hoặc vắng mặt.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Quản lý công nghiệp, Cơ điện tử, hoặc tương đương

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực sản xuất cơ khí; ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý cấp trung (quản đốc, trưởng phòng sản xuất...)

- Kiến thức chuyên sâu: Hiểu biết sâu về quy trình gia công cơ khí (kim loại tấm, hàn, lắp ráp, sơn...), quản trị sản xuất, ISO, 5S

- Kỹ năng lãnh đạo: Quản trị con người, đào tạo – huấn luyện đội nhóm, ra quyết định nhanh và hiệu quả

- Tin học – hệ thống: Thành thạo Excel, phần mềm ERP/MES (nếu có), khả năng lập và trình bày báo cáo tổng hợp

- Thái độ – tư duy: Tư duy hệ thống, chủ động cải tiến, chịu áp lực cao, linh hoạt xử lý tình huống

• Mức lương: 18–25 triệu + thưởng KPI theo hiệu suất toàn nhà máy.

• Được đào tạo và phát triển lên vị trí Giám đốc sản xuất.

• Phúc lợi đầy đủ: BHXH, du lịch, thưởng Tết, phụ cấp trách nhiệm.

• Môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội áp dụng mô hình quản trị hiện đại.

