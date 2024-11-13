Tuyển Giảng Viên thu nhập 15 - 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Xây dựng, trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn cho cán bộ nhân viên các nội dung kiến thức, kỹ năng theo kế hoạch và chương trình đào tạo của công ty.

Xây dựng, trực tiếp triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới

Thực hiện các dự án phát triển chương trình, nội dung đào tạo.

Phụ trách quản lý chất lượng đài tạo tại vùng/ đơn vị được phân công

Lập kế hoạch tổ chức các khoá đào tạo hàng năm phù hợp định hướng phát triển nhân viên công ty

Thu hút và xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ

Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trịnh kinh doanh và các chuyên ngành có liên quan

Có 3-5 năm kinh nghiệm giảng dạy cho các doanh nghiệp có quy mô vừa/ lớn, ưu tiên ứng cử viên làm việc tại các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin và có thể sử dung Tiếng Anh

Có kiến thức về các phương pháp và cách tiếp cận giảng dạy khác nhau, khả năng phân tích, xác định các lỗ hổng trong kỹ năng

Các kỹ năng: tổ chức & biên soạn, giảng dạy & thuyết trình, tìm kiếm & thu thập thông tin...

Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn+ 2 tháng thưởng KPI ( package: 14 tháng lương)

Được tham gia BHXH theo luật lao động. Nghỉ phép 12ngay/ năm, nghỉ lễ Tết theo quy định nhà nước

Được tham gia teambuilding, nghỉ mát, hưởng gói phúc lợi về khám sức khoẻ định kỳ, thưởng Lễ- Tết, sinh nhật công ty,...tổng giá trị 17M/ năm

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Văn hoá doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn

Thời gian làm việc: Từ T2-T6, 8: 30 am – 5:30 pm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL

