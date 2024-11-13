Tuyển Giảng Viên thu nhập 15 - 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL
- Hà Nội: Toà nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 28 Triệu
Xây dựng, trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn cho cán bộ nhân viên các nội dung kiến thức, kỹ năng theo kế hoạch và chương trình đào tạo của công ty.
Xây dựng, trực tiếp triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới
Thực hiện các dự án phát triển chương trình, nội dung đào tạo.
Phụ trách quản lý chất lượng đài tạo tại vùng/ đơn vị được phân công
Lập kế hoạch tổ chức các khoá đào tạo hàng năm phù hợp định hướng phát triển nhân viên công ty
Thu hút và xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ
Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới
Với Mức Lương 15 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 3-5 năm kinh nghiệm giảng dạy cho các doanh nghiệp có quy mô vừa/ lớn, ưu tiên ứng cử viên làm việc tại các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin và có thể sử dung Tiếng Anh
Có kiến thức về các phương pháp và cách tiếp cận giảng dạy khác nhau, khả năng phân tích, xác định các lỗ hổng trong kỹ năng
Các kỹ năng: tổ chức & biên soạn, giảng dạy & thuyết trình, tìm kiếm & thu thập thông tin...
Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH theo luật lao động. Nghỉ phép 12ngay/ năm, nghỉ lễ Tết theo quy định nhà nước
Được tham gia teambuilding, nghỉ mát, hưởng gói phúc lợi về khám sức khoẻ định kỳ, thưởng Lễ- Tết, sinh nhật công ty,...tổng giá trị 17M/ năm
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Văn hoá doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn
Thời gian làm việc: Từ T2-T6, 8: 30 am – 5:30 pm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
