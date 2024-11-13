Tuyển Giảng Viên thu nhập 15 - 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Giảng Viên thu nhập 15 - 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH CMC GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH CMC GLOBAL

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL

Mức lương
15 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 28 Triệu

Xây dựng, trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn cho cán bộ nhân viên các nội dung kiến thức, kỹ năng theo kế hoạch và chương trình đào tạo của công ty.
Xây dựng, trực tiếp triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới
Thực hiện các dự án phát triển chương trình, nội dung đào tạo.
Phụ trách quản lý chất lượng đài tạo tại vùng/ đơn vị được phân công
Lập kế hoạch tổ chức các khoá đào tạo hàng năm phù hợp định hướng phát triển nhân viên công ty
Thu hút và xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ
Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới

Với Mức Lương 15 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trịnh kinh doanh và các chuyên ngành có liên quan
Có 3-5 năm kinh nghiệm giảng dạy cho các doanh nghiệp có quy mô vừa/ lớn, ưu tiên ứng cử viên làm việc tại các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin và có thể sử dung Tiếng Anh
Có kiến thức về các phương pháp và cách tiếp cận giảng dạy khác nhau, khả năng phân tích, xác định các lỗ hổng trong kỹ năng
Các kỹ năng: tổ chức & biên soạn, giảng dạy & thuyết trình, tìm kiếm & thu thập thông tin...

Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn+ 2 tháng thưởng KPI ( package: 14 tháng lương)
Được tham gia BHXH theo luật lao động. Nghỉ phép 12ngay/ năm, nghỉ lễ Tết theo quy định nhà nước
Được tham gia teambuilding, nghỉ mát, hưởng gói phúc lợi về khám sức khoẻ định kỳ, thưởng Lễ- Tết, sinh nhật công ty,...tổng giá trị 17M/ năm
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Văn hoá doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn
Thời gian làm việc: Từ T2-T6, 8: 30 am – 5:30 pm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH CMC GLOBAL

Công ty TNHH CMC GLOBAL

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giang-vien-thu-nhap-15-28-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248593
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TRÍ NAM
Tuyển Đào Tạo thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TRÍ NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Tuyển Đào Tạo thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang
CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Đào tạo thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chứng nhận KNA
Tuyển Đào tạo thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Chứng nhận KNA
Hạn nộp: 16/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bstar Solutions
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Bstar Solutions
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ivy Holding
Tuyển Đào tạo thu nhập 2 - 3 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Ivy Holding
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Đào tạo thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 109 ngày để ứng tuyển 15 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 109 ngày để ứng tuyển 15 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TRÍ NAM
Tuyển Đào Tạo thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TRÍ NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Tuyển Đào Tạo thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang
CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Đào tạo thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chứng nhận KNA
Tuyển Đào tạo thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Chứng nhận KNA
Hạn nộp: 16/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bstar Solutions
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Bstar Solutions
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ivy Holding
Tuyển Đào tạo thu nhập 2 - 3 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Ivy Holding
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Đào tạo thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất