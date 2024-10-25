Tuyển Giao Dịch Viên Bưu Điện thu nhập 5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Số 114 Trần Phú , Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Giao dịch với khách hàng, thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bưu chính mà Bưu điện tỉnh đang cung cấp, bao gồm:

+ Cung cấp thông tin, tư vấn khách hàng về tính chất, đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ.

+ Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục khi đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch vụ. Hoàn thiện các thủ tục chấp nhận bưu gửi theo quy định nghiệp vụ và nhập thông tin trên phầm mềm quản lý.

+ Thực hiện các thủ tục đóng chuyến thư, giao nhận chuyến thư cho các bộ phận liên quan.

+ Ghi chép các thông tin liên quan vào sổ sách kế toán, thống kê và báo cáo nghiệp vụ theo quy định.

+ Chào bán các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện tỉnh đang cung cấp.

- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng.

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng thuộc phạm vi quyền hạn được giao:

+ Trực tiếp tiếp nhận, xử lý/phối hợp xử lý các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quyền hạn xử lý công việc.

+ Chuyển tiếp những khiếu nại của khách hàng tới những đơn vị có liên quan trong trường hợp không đủ khả năng giải quyết hoặc khiếu nại vượt quá quyền hạn quy định

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Không quá 35 tuổi Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (trường hợp đặc biệt có thể ưu tiên tốt nghiệp THPT trở lên) Ngoại hình cân đối, sức khỏe tốt Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục người đối diện. Chịu đựng áp lực cao trong công việc. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Năng động, chu đáo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Bưu Điện Tỉnh Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương không giới hạn Khi ký Hợp đồng dài hạn được tham gia BHXH tự nguyện Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: phụ cấp cơm trưa, thưởng Lễ, Tết, hiếu hỉ, phụ cấp gửi trẻ (đối với lao động nữ) Tham gia các hoạt động Đoàn thể, nghỉ mát,... Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cùng Bưu điện Hà Nam, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bưu Điện Tỉnh Hà Nam

