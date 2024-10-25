Tuyển Nhân Viên Cửa Hàng thu nhập 6 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Tuyển Nhân Viên Cửa Hàng thu nhập 6 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
18 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: ShopDunk 08 Vincom Thái Bình, TP Thái Bình ...và 9 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

1.Quản lý:
Đảm bảo doanh số cho cửa hàng Kiểm soát các vấn đề vệ sinh tại cửa hàng: hạng mục mặt tiền và bên trong cửa hàng Kiểm kê hàng hóa, trưng bày sản phẩm Kiểm tra và chịu trách nhiệm xuất / nhập hàng hóa Trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn Kỹ năng tiếp nhận và xử lý phàn nàn, khiếu nại của khách hàng
Đảm bảo doanh số cho cửa hàng
Kiểm soát các vấn đề vệ sinh tại cửa hàng: hạng mục mặt tiền và bên trong cửa hàng
Kiểm kê hàng hóa, trưng bày sản phẩm
Kiểm tra và chịu trách nhiệm xuất / nhập hàng hóa
Trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn
Kỹ năng tiếp nhận và xử lý phàn nàn, khiếu nại của khách hàng
2.Nhân viên Bán hàng / Thu ngân:
Giới thiệu các thông tin về sản phẩm tới Khách hàng. Hướng dẫn khách hàng thanh toán qua các phần mềm và cổng thanh toán. Lập báo cáo hằng ngày, báo cáo quỹ... Tư vấn bán hàng Online và Offline tại cửa hàng hoặc trên các kênh tuyền thông. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.
Giới thiệu các thông tin về sản phẩm tới Khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng thanh toán qua các phần mềm và cổng thanh toán.
Lập báo cáo hằng ngày, báo cáo quỹ...
Tư vấn bán hàng Online và Offline tại cửa hàng hoặc trên các kênh tuyền thông.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ độ tuổi từ 23- 32 tuổi. Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58 Có ngoại hình tốt Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương Không vướng bận việc học Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động, trung thực Tinh thần trách nhiệm trong công việc Đối với cấp Quản lý: Kinh nghiệm làm quản lý tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực dịch vụ như F&B, Khách sạn, nhà hàng, bán lẻ chuỗi
Nam/ nữ độ tuổi từ 23- 32 tuổi.
Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58
Có ngoại hình tốt
Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương
Không vướng bận việc học
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động, trung thực
Tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đối với cấp Quản lý: Kinh nghiệm làm quản lý tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực dịch vụ như F&B, Khách sạn, nhà hàng, bán lẻ chuỗi
Quản lý: Ca Sáng: 08h00 – 16h00 (yêu cầu có mặt trước 15p để mở cửa nếu có) Ca Chiều: 14h00 – 22h00 (Quản lý Cửa hàng sắp xếp đảm bảo đi làm tối thiểu 03 ca chiều trong tuần) Nhân viên: Ca 1: 08h00-15h30 (yêu cầu có mặt trước 15p để mở cửa nếu có) Ca 2: 14h30 – 22h00
Quản lý: Ca Sáng: 08h00 – 16h00 (yêu cầu có mặt trước 15p để mở cửa nếu có) Ca Chiều: 14h00 – 22h00 (Quản lý Cửa hàng sắp xếp đảm bảo đi làm tối thiểu 03 ca chiều trong tuần)
Nhân viên: Ca 1: 08h00-15h30 (yêu cầu có mặt trước 15p để mở cửa nếu có) Ca 2: 14h30 – 22h00

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

1.Quản lý:
Lương cứng: 7,500,000 đồng + Thưởng Doanh số Cửa hàng. Đối với riêng khu vực Hà Nam: Lương cứng: 8,500,000 đồng + Thưởng Doanh số Cửa hàng. Thu nhập up to 16M. Có thêm 01 ngày off (phép năm) khi hết thời gian thử việc, Đóng BHXH; BHYT, BHTN theo quy định Dễ dàng sở hữu các sản phẩm Apple / SamSung với ưu đãi hấp dẫn dành cho nhân viên.
Lương cứng: 7,500,000 đồng + Thưởng Doanh số Cửa hàng.
Đối với riêng khu vực Hà Nam: Lương cứng: 8,500,000 đồng + Thưởng Doanh số Cửa hàng.
Thu nhập up to 16M.
Có thêm 01 ngày off (phép năm) khi hết thời gian thử việc,
Đóng BHXH; BHYT, BHTN theo quy định
Dễ dàng sở hữu các sản phẩm Apple / SamSung với ưu đãi hấp dẫn dành cho nhân viên.
2.Nhân viên Bán hàng / Thu ngân:
Nhân viên Bán hàng: LCB: 5,500,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm Nhân viên Thu ngân: LCB: 6,000,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm Doanh số theo sản phẩm: Thưởng 15,000đ - 60,000đ / tùy sản phẩm Thưởng 100,000đ - 200,000đ / gói bảo hành Thưởng các gói bán hàng khác (gói phụ kiện, gói sim,...) Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, thông tin sản phẩm, phần mềm Được tham gia đầy đủ các quyền lợi BHXH và BHYT, sau khi hết thời gian học việc, thử việc, và trở thành nhân viên chính thức Được thêm 01 ngày off / tháng theo Quy định công ty, sau khi trở thành nhân viên chính thức Được cơ hội phỏng vấn các vị trí Quản lý Cửa hàng (khi được Quản lý Khu vực đánh giá đạt trong quá trình làm việc)
Nhân viên Bán hàng: LCB: 5,500,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm
Nhân viên Thu ngân: LCB: 6,000,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm
Doanh số theo sản phẩm: Thưởng 15,000đ - 60,000đ / tùy sản phẩm Thưởng 100,000đ - 200,000đ / gói bảo hành Thưởng các gói bán hàng khác (gói phụ kiện, gói sim,...)
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, thông tin sản phẩm, phần mềm
Được tham gia đầy đủ các quyền lợi BHXH và BHYT, sau khi hết thời gian học việc, thử việc, và trở thành nhân viên chính thức
Được thêm 01 ngày off / tháng theo Quy định công ty, sau khi trở thành nhân viên chính thức
Được cơ hội phỏng vấn các vị trí Quản lý Cửa hàng (khi được Quản lý Khu vực đánh giá đạt trong quá trình làm việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

ShopDunk - Công ty CP HESMAN

ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4N8B Nguyễn Thị Thập

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-cua-hang-thu-nhap-6-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-nam-job231041
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LCFC (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LCFC (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH LCFC (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nam Còn 37 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Seoul Semiconductor Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nam thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 45 - 60 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
45 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hà Nam thu nhập 2 - 25 USD Navigos Search
2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH C&m 1.6.8 làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 18 Triệu Công Ty TNHH C&m 1.6.8
11 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán dự án Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu VUIHOC.vn
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 25 Triệu JobsGO Recruit
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Drilube Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Drilube Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD Casla Group
800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DMH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DMH GROUP
50 - 200 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Ferroli Asean
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh J&T Express làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu J&T Express
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Mỹ Phục làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Ferroli Asean
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 13 - 17 Triệu Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH AUO Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 13 - 25 Triệu Công ty TNHH AUO Việt Nam
13 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm