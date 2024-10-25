Tuyển Nhân Viên Cửa Hàng thu nhập 6 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN
- Hà Nam: ShopDunk 08 Vincom Thái Bình, TP Thái Bình ...và 9 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
1.Quản lý:
Đảm bảo doanh số cho cửa hàng Kiểm soát các vấn đề vệ sinh tại cửa hàng: hạng mục mặt tiền và bên trong cửa hàng Kiểm kê hàng hóa, trưng bày sản phẩm Kiểm tra và chịu trách nhiệm xuất / nhập hàng hóa Trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn Kỹ năng tiếp nhận và xử lý phàn nàn, khiếu nại của khách hàng
Đảm bảo doanh số cho cửa hàng
Kiểm soát các vấn đề vệ sinh tại cửa hàng: hạng mục mặt tiền và bên trong cửa hàng
Kiểm kê hàng hóa, trưng bày sản phẩm
Kiểm tra và chịu trách nhiệm xuất / nhập hàng hóa
Trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn
Kỹ năng tiếp nhận và xử lý phàn nàn, khiếu nại của khách hàng
2.Nhân viên Bán hàng / Thu ngân:
Giới thiệu các thông tin về sản phẩm tới Khách hàng. Hướng dẫn khách hàng thanh toán qua các phần mềm và cổng thanh toán. Lập báo cáo hằng ngày, báo cáo quỹ... Tư vấn bán hàng Online và Offline tại cửa hàng hoặc trên các kênh tuyền thông. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.
Giới thiệu các thông tin về sản phẩm tới Khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng thanh toán qua các phần mềm và cổng thanh toán.
Lập báo cáo hằng ngày, báo cáo quỹ...
Tư vấn bán hàng Online và Offline tại cửa hàng hoặc trên các kênh tuyền thông.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ độ tuổi từ 23- 32 tuổi.
Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58
Có ngoại hình tốt
Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương
Không vướng bận việc học
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động, trung thực
Tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đối với cấp Quản lý: Kinh nghiệm làm quản lý tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực dịch vụ như F&B, Khách sạn, nhà hàng, bán lẻ chuỗi
Quản lý: Ca Sáng: 08h00 – 16h00 (yêu cầu có mặt trước 15p để mở cửa nếu có) Ca Chiều: 14h00 – 22h00 (Quản lý Cửa hàng sắp xếp đảm bảo đi làm tối thiểu 03 ca chiều trong tuần) Nhân viên: Ca 1: 08h00-15h30 (yêu cầu có mặt trước 15p để mở cửa nếu có) Ca 2: 14h30 – 22h00
Quản lý: Ca Sáng: 08h00 – 16h00 (yêu cầu có mặt trước 15p để mở cửa nếu có) Ca Chiều: 14h00 – 22h00 (Quản lý Cửa hàng sắp xếp đảm bảo đi làm tối thiểu 03 ca chiều trong tuần)
Nhân viên: Ca 1: 08h00-15h30 (yêu cầu có mặt trước 15p để mở cửa nếu có) Ca 2: 14h30 – 22h00
Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7,500,000 đồng + Thưởng Doanh số Cửa hàng. Đối với riêng khu vực Hà Nam: Lương cứng: 8,500,000 đồng + Thưởng Doanh số Cửa hàng. Thu nhập up to 16M. Có thêm 01 ngày off (phép năm) khi hết thời gian thử việc, Đóng BHXH; BHYT, BHTN theo quy định Dễ dàng sở hữu các sản phẩm Apple / SamSung với ưu đãi hấp dẫn dành cho nhân viên.
Lương cứng: 7,500,000 đồng + Thưởng Doanh số Cửa hàng.
Đối với riêng khu vực Hà Nam: Lương cứng: 8,500,000 đồng + Thưởng Doanh số Cửa hàng.
Thu nhập up to 16M.
Có thêm 01 ngày off (phép năm) khi hết thời gian thử việc,
Đóng BHXH; BHYT, BHTN theo quy định
Dễ dàng sở hữu các sản phẩm Apple / SamSung với ưu đãi hấp dẫn dành cho nhân viên.
2.Nhân viên Bán hàng / Thu ngân:
Nhân viên Bán hàng: LCB: 5,500,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm Nhân viên Thu ngân: LCB: 6,000,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm Doanh số theo sản phẩm: Thưởng 15,000đ - 60,000đ / tùy sản phẩm Thưởng 100,000đ - 200,000đ / gói bảo hành Thưởng các gói bán hàng khác (gói phụ kiện, gói sim,...) Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, thông tin sản phẩm, phần mềm Được tham gia đầy đủ các quyền lợi BHXH và BHYT, sau khi hết thời gian học việc, thử việc, và trở thành nhân viên chính thức Được thêm 01 ngày off / tháng theo Quy định công ty, sau khi trở thành nhân viên chính thức Được cơ hội phỏng vấn các vị trí Quản lý Cửa hàng (khi được Quản lý Khu vực đánh giá đạt trong quá trình làm việc)
Nhân viên Bán hàng: LCB: 5,500,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm
Nhân viên Thu ngân: LCB: 6,000,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm
Doanh số theo sản phẩm: Thưởng 15,000đ - 60,000đ / tùy sản phẩm Thưởng 100,000đ - 200,000đ / gói bảo hành Thưởng các gói bán hàng khác (gói phụ kiện, gói sim,...)
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, thông tin sản phẩm, phần mềm
Được tham gia đầy đủ các quyền lợi BHXH và BHYT, sau khi hết thời gian học việc, thử việc, và trở thành nhân viên chính thức
Được thêm 01 ngày off / tháng theo Quy định công ty, sau khi trở thành nhân viên chính thức
Được cơ hội phỏng vấn các vị trí Quản lý Cửa hàng (khi được Quản lý Khu vực đánh giá đạt trong quá trình làm việc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI