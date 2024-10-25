Tuyển Nhân Viên Cửa Hàng thu nhập 6 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 18 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: ShopDunk 08 Vincom Thái Bình, TP Thái Bình ...và 9 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

1.Quản lý:

Đảm bảo doanh số cho cửa hàng Kiểm soát các vấn đề vệ sinh tại cửa hàng: hạng mục mặt tiền và bên trong cửa hàng Kiểm kê hàng hóa, trưng bày sản phẩm Kiểm tra và chịu trách nhiệm xuất / nhập hàng hóa Trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn Kỹ năng tiếp nhận và xử lý phàn nàn, khiếu nại của khách hàng

2.Nhân viên Bán hàng / Thu ngân:

Giới thiệu các thông tin về sản phẩm tới Khách hàng. Hướng dẫn khách hàng thanh toán qua các phần mềm và cổng thanh toán. Lập báo cáo hằng ngày, báo cáo quỹ... Tư vấn bán hàng Online và Offline tại cửa hàng hoặc trên các kênh tuyền thông. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ độ tuổi từ 23- 32 tuổi. Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58 Có ngoại hình tốt Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương Không vướng bận việc học Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động, trung thực Tinh thần trách nhiệm trong công việc Đối với cấp Quản lý: Kinh nghiệm làm quản lý tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực dịch vụ như F&B, Khách sạn, nhà hàng, bán lẻ chuỗi

Quản lý: Ca Sáng: 08h00 – 16h00 (yêu cầu có mặt trước 15p để mở cửa nếu có) Ca Chiều: 14h00 – 22h00 (Quản lý Cửa hàng sắp xếp đảm bảo đi làm tối thiểu 03 ca chiều trong tuần) Nhân viên: Ca 1: 08h00-15h30 (yêu cầu có mặt trước 15p để mở cửa nếu có) Ca 2: 14h30 – 22h00

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

1.Quản lý:

Lương cứng: 7,500,000 đồng + Thưởng Doanh số Cửa hàng. Đối với riêng khu vực Hà Nam: Lương cứng: 8,500,000 đồng + Thưởng Doanh số Cửa hàng. Thu nhập up to 16M. Có thêm 01 ngày off (phép năm) khi hết thời gian thử việc, Đóng BHXH; BHYT, BHTN theo quy định Dễ dàng sở hữu các sản phẩm Apple / SamSung với ưu đãi hấp dẫn dành cho nhân viên.

2.Nhân viên Bán hàng / Thu ngân:

Nhân viên Bán hàng: LCB: 5,500,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm Nhân viên Thu ngân: LCB: 6,000,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm Doanh số theo sản phẩm: Thưởng 15,000đ - 60,000đ / tùy sản phẩm Thưởng 100,000đ - 200,000đ / gói bảo hành Thưởng các gói bán hàng khác (gói phụ kiện, gói sim,...) Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, thông tin sản phẩm, phần mềm Được tham gia đầy đủ các quyền lợi BHXH và BHYT, sau khi hết thời gian học việc, thử việc, và trở thành nhân viên chính thức Được thêm 01 ngày off / tháng theo Quy định công ty, sau khi trở thành nhân viên chính thức Được cơ hội phỏng vấn các vị trí Quản lý Cửa hàng (khi được Quản lý Khu vực đánh giá đạt trong quá trình làm việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

