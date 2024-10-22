Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Phủ Lý Plaza, Số 222 Lê Hoàn, TP Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho nhóm bán hàng trong lĩnh vực tài chính Quản lý, hướng dẫn và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh Thiết lập mục tiêu kinh doanh và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đề ra Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng trong ngành tài chính Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng quan trọng Giám sát hoạt động bán hàng và đảm bảo tuân thủ các quy trình, chính sách của công ty Tham gia vào quá trình tuyển dụng và đánh giá hiệu suất của nhân viên trong nhóm Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh và đề xuất cải tiến cho ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm trước đây, nhưng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính hoặc bán hàng Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt Khả năng giao tiếp và thuyết phục xuất sắc Tư duy chiến lược và khả năng phân tích tốt Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả Khả năng làm việc dưới áp lực cao và thích nghi nhanh với thay đổi Hiểu biết về thị trường tài chính và các sản phẩm, dịch vụ liên quan Tinh thần làm việc nhóm và khả năng truyền cảm hứng cho đội ngũ Thành thạo các công cụ Office và phần mềm quản lý bán hàng.
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc và doanh số đạt được Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lĩnh vực tài chính Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo và kiến thức chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thách thức Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho nhân viên và người thân Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm Thời gian làm việc linh hoạt và chính sách Work from home khi cần thiết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Toà nhà Pico Plaza- Số 20A Cộng Hòa, Phường 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

