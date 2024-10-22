Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Phủ Lý Plaza, Số 222 Lê Hoàn, TP Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho nhóm bán hàng trong lĩnh vực tài chính
Quản lý, hướng dẫn và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh
Thiết lập mục tiêu kinh doanh và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đề ra
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng trong ngành tài chính
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng quan trọng
Giám sát hoạt động bán hàng và đảm bảo tuân thủ các quy trình, chính sách của công ty
Tham gia vào quá trình tuyển dụng và đánh giá hiệu suất của nhân viên trong nhóm
Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh và đề xuất cải tiến cho ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm trước đây, nhưng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính hoặc bán hàng
Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt
Khả năng giao tiếp và thuyết phục xuất sắc
Tư duy chiến lược và khả năng phân tích tốt
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và thích nghi nhanh với thay đổi
Hiểu biết về thị trường tài chính và các sản phẩm, dịch vụ liên quan
Tinh thần làm việc nhóm và khả năng truyền cảm hứng cho đội ngũ
Thành thạo các công cụ Office và phần mềm quản lý bán hàng.
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc và doanh số đạt được
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lĩnh vực tài chính
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo và kiến thức chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thách thức
Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho nhân viên và người thân
Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thời gian làm việc linh hoạt và chính sách Work from home khi cần thiết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
