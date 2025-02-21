Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích của vị trí:
• Phân tích cơ hội và đánh giá rủi ro của thị trường, đề xuất các chiến lược giao dịch tiềm năng cho Công ty.
• Tham gia triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động đầu tư của Khối.
• Trực tiếp đặt lệnh giao dịch vận hành sản phẩm
Mô tả công việc:
Tổ chức vận hành sản phẩm phái sinh hiện có
• Cập nhật các điểm mới trong quy định về giao dịch và vận hành sản phẩm phái sinh của cơ quan quản lý và phối hợp các phòng ban nội bộ liên quan (IT, nguồn vốn, kế toán …) để thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật cần thiết.
• Trực tiếp đặt lệnh tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro cho các sản phẩm phái sinh đảm bảo quy định của Ủy ban chứng khoán và các Sở giao dịch chứng khoán (HNX, HOSE)
• Thực hiện các báo cáo nội bộ đánh giá lãi lỗ hằng ngày cho các sản phẩm phái sinh/ cấu trúc
Đề xuất và tham gia xây dựng chiến lược giao dịch
• Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược giao dịch cho các sản phẩm phái sinh nói chung (chứng quyền, quyền chọn và hợp đồng tương lai) và các sản phẩm cấu trúc khác.
• Tâp hợp, phân tích thông tin về đối thủ cạnh tranh, công ty niêm yết & nhu cầu thị trường đối với từng loại sản phẩm phái sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: SH 06-07 Park 2, Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM

