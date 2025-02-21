Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục đích của vị trí:

• Phân tích cơ hội và đánh giá rủi ro của thị trường, đề xuất các chiến lược giao dịch tiềm năng cho Công ty.

• Tham gia triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động đầu tư của Khối.

• Trực tiếp đặt lệnh giao dịch vận hành sản phẩm

Mô tả công việc:

Tổ chức vận hành sản phẩm phái sinh hiện có

• Cập nhật các điểm mới trong quy định về giao dịch và vận hành sản phẩm phái sinh của cơ quan quản lý và phối hợp các phòng ban nội bộ liên quan (IT, nguồn vốn, kế toán …) để thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật cần thiết.

• Trực tiếp đặt lệnh tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro cho các sản phẩm phái sinh đảm bảo quy định của Ủy ban chứng khoán và các Sở giao dịch chứng khoán (HNX, HOSE)

• Thực hiện các báo cáo nội bộ đánh giá lãi lỗ hằng ngày cho các sản phẩm phái sinh/ cấu trúc

Đề xuất và tham gia xây dựng chiến lược giao dịch

• Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược giao dịch cho các sản phẩm phái sinh nói chung (chứng quyền, quyền chọn và hợp đồng tương lai) và các sản phẩm cấu trúc khác.

• Tâp hợp, phân tích thông tin về đối thủ cạnh tranh, công ty niêm yết & nhu cầu thị trường đối với từng loại sản phẩm phái sinh.