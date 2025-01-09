Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
- Hà Nội: Ha Noi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Nghiên cứu thị trường thẻ, khách hàng trong và ngoài MB để tìm ra nhu cầu về thẻ của thị trường và khách hàng
• Hợp tác với các tổ chức thẻ (VISA, Mastercard, JCB, Amex…) và đối tác để thiết kế các sản phẩm thẻ mới với các tính năng và ưu đãi dựa trên nghiên cứu thị trường và khách hàng
• Thiết kế mới/ tinh chỉnh luồng trải nghiệm sản phẩm thẻ trên các nền tảng của MB: MB App, landing page
• Thiết kế/ triển khai/ đối soát/ nghiệm thu các chương trình ưu đãi sản phẩm thẻ đến khách hàng
• Phối hợp với team bán/ team thúc đẩy chi tiêu thẻ để lên kế hoạch kinh doanh các sản phẩm thẻ hiệu quả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế: Econ, finance, accounting, marketing…
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ngân hàng hoặc các công ty trong lĩnh vực tài chính
• Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả tiếng việt tiếng anh
• Năng động, quảng giao, chủ động trong công việc
Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
