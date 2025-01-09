Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ha Noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Nghiên cứu thị trường thẻ, khách hàng trong và ngoài MB để tìm ra nhu cầu về thẻ của thị trường và khách hàng
• Hợp tác với các tổ chức thẻ (VISA, Mastercard, JCB, Amex…) và đối tác để thiết kế các sản phẩm thẻ mới với các tính năng và ưu đãi dựa trên nghiên cứu thị trường và khách hàng
• Thiết kế mới/ tinh chỉnh luồng trải nghiệm sản phẩm thẻ trên các nền tảng của MB: MB App, landing page
• Thiết kế/ triển khai/ đối soát/ nghiệm thu các chương trình ưu đãi sản phẩm thẻ đến khách hàng
• Phối hợp với team bán/ team thúc đẩy chi tiêu thẻ để lên kế hoạch kinh doanh các sản phẩm thẻ hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế: Econ, finance, accounting, marketing…
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ngân hàng hoặc các công ty trong lĩnh vực tài chính
• Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả tiếng việt tiếng anh
• Năng động, quảng giao, chủ động trong công việc

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19th – MB Building,18 Le Van Luong Str., Cau Giay Dist. Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

