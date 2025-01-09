Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Nghiên cứu thị trường thẻ, khách hàng trong và ngoài MB để tìm ra nhu cầu về thẻ của thị trường và khách hàng

• Hợp tác với các tổ chức thẻ (VISA, Mastercard, JCB, Amex…) và đối tác để thiết kế các sản phẩm thẻ mới với các tính năng và ưu đãi dựa trên nghiên cứu thị trường và khách hàng

• Thiết kế mới/ tinh chỉnh luồng trải nghiệm sản phẩm thẻ trên các nền tảng của MB: MB App, landing page

• Thiết kế/ triển khai/ đối soát/ nghiệm thu các chương trình ưu đãi sản phẩm thẻ đến khách hàng

• Phối hợp với team bán/ team thúc đẩy chi tiêu thẻ để lên kế hoạch kinh doanh các sản phẩm thẻ hiệu quả