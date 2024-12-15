Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: 1 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn và tiếo đón khách tại quầy giao dịch
Lên hồ sơ thủ tục hợp đồng, giải ngân cho khách hàng.
Thực hiện các hoạt động Marketting theo chiến dịch
Thời gian làm việc: Xoay 2 ca 08:30 – 17:00 hoặc 13:00 – 20:30, nghỉ chủ nhật
Nghỉ 5 ngày/tháng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo
Kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe và tư vấn nhiệt tình.
Có tinh thần phục vụ khách hàng
Nhiệt huyết trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 -8 triệu + thưởng. Thu nhập: 10-15triệu/tháng
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm
Chế độ Happy Hour - tiền liên hoan phòng giao dịch
2 tháng thử việc nhận 100% lương và thưởng
Được tham gia đầy đủ các hoạt động: teambuilding, gala dinner, party,... cùng công ty
Chế độ nghỉ trưa 1 tiếng và trà chiều 30 phút buổi chiều ( ăn uống công ty chi trả 100%)
Đóng đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được đào tạo, hưỡng dẫn và chỉ dẫn bài bản để thực hiện tốt công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
