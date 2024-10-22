Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: PGD Vũng Áng, Tx Kỳ Anh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phục vụ khách hàng thông qua việc thực hiện các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và an toàn trong giao dịch.
- Chăm sóc, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, phát triển danh mục khách hàng nhằm đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của HDBank
- Thực hiện bán chéo các sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành khối Kinh tế;
- Ngoại hình: ưa nhìn. Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên;
- Độ tuổi: Nữ: từ 26 tuổi và Nam: từ 28 tuổi trở xuống.
- Kỹ năng bán hàng, thuyết phục và giao tiếp tốt.
- Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: giờ hành chính (thứ 2-thứ 6)
- Tổng thu nhập : 10-15 triệu (Lương cố định + Lương kinh doanh)
- 12 ngày phép trong năm, tăng lương thưởng hàng năm
- Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Q.1 - Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

