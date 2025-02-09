Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm chính (1)
1. Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ:
- Thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng một cách chính xác, đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời,
đảm bảo đúng SLAs và các tiêu chuẩn về Chất lượng dịch vụ.
- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi...) theo
đúng thủ tục của TCB.
- Cập nhật thông tin về sản phẩm, quy trình/ quy định, chương trình Marketing, các chiến dịch bán hàng mới và
hướng dẫn của Techcombank theo từng thời kỳ nhằm cung cấp dịch vụ của Ngân hàng cho khách hàng tốt nhất.
- Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng theo đúng quy định của Techcombank.
- Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách... để có khuyến nghị đối với các bộ
phận liên quan nhằm góp phần cải thiện các vấn đề về sản phẩm, quy trình, chính sách theo từng thời kỳ.
2. Tư vấn: xác định cơ hội bán thêm, bán chéo, tư vấn và cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp
với nhu cầu của khách hàng
- Tiếp nhận, tìm hiểu các thông tin của khách hàng để tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu
cầu của khách hàng hoặc giới thiệu tới các vị trí theo quy định nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách
hàng.
- Xác dịnh cơ hội bán thêm, bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các
sản phẩm khác.
- Khai thác, tư vấn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng theo danh
sách khách hàng được giao trong từng thời kỳ.
- Đảm bảo tư vấn đúng, đầy đủ về các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân và đúng với nhu cầu của khách hàng
- Phát triển khách hàng qua các kênh bán theo định hướng của ngân hàng theo từng thời kỳ
3. Quản trị hiệu quả: Quản lý kế hoạch kế hoạch và kết quả kinh doanh
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của cá nhân để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Trách nhiệm chính (2)
1. Tuân thủ vận hành
- Kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày
- Đối chiếu giao dịch và lượng tiền mặt, đảm bảo số dư tại quỹ tiền mặt về không sau khi hết giờ giao dịch
- Chấm kiểm tra chứng từ đã hạch toán giao dịch của ngày hôm trước.
- Lập báo cáo hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch
- Là thành viên của tổ tiếp quỹ ATM tại CN/PGD/vùng lân cận.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KSV/Trưởng nhóm GDV.
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn của Ngân hàng.
- Thực hiện nhận biết thông tin khách hàng (Amlock, KYC, ...) cũng như các dấu hiệu cảnh báo trước, trong và
sau khi giao dịch của khách hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của Techcombank và pháp luật.
2. Quản lý rủi ro
- Quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành trên danh sách khách hàng được giao theo đúng quy định và hướng dẫn
của ngân hàng
- Tuân thủ quy trình/hướng dẫn thẩm định Khách hàng và đảm bảo kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định khi giao
dịch với khách hàng (Ví dụ: Thu thập hồ sơ, làm tờ trình, chuyển hồ sơ KH cho PCC, CCP,...)
- Tuân thủ quy trình kiểm tra sau vay (kiểm soát mục đích sử dụng vốn của khách hàng, tình hình tài chính,...)
- Nhận diện, báo cáo, tham gia các công tác xử lý rủi ro hoạt động.
- Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và an ninh thông tin.
Trách nhiệm chính (3)
Nhân sự: Phát triển con người & xây dựng VHTC
Phát triển bản thân
- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo của TCB
- Luôn có tinh thần tự học hỏi trong công việc và cuộc sống
- Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển bản thân.
- Luôn có thái độ cởi mở chia sẻ thông tin với người khác & tinh thần sẵn sàng đón nhận thay đổi.
- Làm chủ, chịu trách nhiệm trong công việc, hướng đến kết quả vượt trội.
Xây dựng VHTC tại đơn vị
- Xây dựng văn hóa gắn kết, khuyến khích đồng nghiệp đạt được thành công.
- Nhận thức đầy đủ về văn hóa tổ chức của Techcombank và thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần 5 giá trị cốt lõi,
chuẩn mực hành vi của TCB, thể hiện DNA của Techcomer.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên theo từng thời kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương...
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng ở vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm VP, tài chính ngân hàng.
- Trình độ tiếng Anh: Không áp dụng

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Danh sách Khách hàng được định danh tại Techcombank;
- Ký hợp đồng trực tiếp với Techcombank;
- Mức thưởng hấp dẫn;
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

