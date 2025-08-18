Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Giao dịch viên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng quy trình dịch vụ giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn Dịch vụ tài khoản, Dịch vụ thanh toán, Dịch vụ lưu ký - thực hiện quyền, Dịch vụ giao dịch chứng khoán và dịch vụ khác theo quy định trong từng thời kỳ, trên cơ sở cân đối yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật, hiệu quả vận hành và các nhu cầu cải tiến sản phẩm dịch vụ từ Khối kinh doanh, khách hàng, đối tác ... .
- Đề xuất phân quyền, tham số phù hợp với các Quy trình do phòng phụ trách;
- Quản lý các phiên bản và tài liệu liên quan đến quy trình;
- Thực hiện phối hợp với phòng Giải pháp giao dịch và các bên liên quan để xây dựng và nghiệm thu các hệ thống vận hành Dịch vụ giao dịch và triển khai các giải pháp kết nối với Sở/VSD/Ngân hàng/Đối tác cung cấp dịch vụ;
- Thực hiện các công tác hỗ trợ Khối kinh doanh và bên liên quan trong quá trình vận hành: xây dựng tài liệu đào tao; đào tạo; hướng dẫn/ hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ; xây bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức cho các Khối và Trung tâm;
- Tham gia các dự án cải tiến quy trình/ hệ thống liên quan đến Dịch vụ giao dịch;
- Đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu quả vận hành;
- Thực hiện các bước cần thiết để ký kết các Hợp đồng, quy trình phối hợp và xây dựng các tài liệu liên quan với các Ngân hàng, Tổ chức phát hành, đối tác, bên cung cấp dịch vụ;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của các cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: SH 06-07 Park 2, Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM

