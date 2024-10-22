Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhận kế hoạch nhập hàng của Quản lý hàng nhập đã được Ban lãnh đạo phê duyệt. Sau đó liên hệ các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đặt hàng theo danh mục các mặt hàng, nội thất, đèn, thiết bị vệ sinh, gạch, tủ bếp, tủ lạnh, ... Làm việc với nhà cung cấp về các công việc trong quá trình nhập hàng, yêu cầu cung cấp các thông tin sản phẩm như hình ảnh, thông số kỹ thuật, báo giá... các loại sản phẩm theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo, trưởng Phòng nhập khẩu và Quản lý hàng nhập khẩu Làm biểu Xác nhận nhập hàng chuyển phòng Kế toán trình Ban lãnh đạo phê duyệt Soạn thảo Hợp đồng ngoại thương và đàm phán về các điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp theo chỉ đạo của Quản lý hàng nhập khẩu Chuẩn bị các chứng từ thanh toán (mở L/C, D/P, TT) và làm các thủ tục liên quan đến thanh toán chuyển phòng kế toán. Liên hệ các hãng tàu thông qua các công ty vận chuyển lấy báo giá, lịch tàu dự kiến, thời gian tàu chạy, cảng chuyển tải, làm Đề xuất vận chuyển quốc tế trình Ban lãnh đạo phê duyệt. Sau khi có phê duyệt, thực hiện đặt tàu, theo dõi và làm phiếu thay đổi lịch hàng về trình Ban lãnh đạo phê duyệt Làm thủ tục kiểm định cho các hàng nhập khẩu theo quy định của nhà nước: Gạch, tủ lạnh, bồn cầu, chậu rửa, tiểu nam. ... Cung cấp hồ sơ khai báo hải quan cho nhân viên Khai báo hải quan trước 5 ngày hàng về cảng và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục. Phản ánh với nhà cung cấp về hàng thiếu, hàng lỗi, hàng kém chất lượng để yêu cầu đền bù Tiếp khách cùng với các Quản lý hàng nhập khẩu hoặc cán bộ được Ban lãnh đạo công ty phê duyệt về nhập khẩu hàng hóa. Báo cáo nội dung làm việc cho TGĐ vào cuối ngày. Đi công tác nước ngoài: Các nước khu vực Châu Âu, Châu Á. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo, trưởng phòng Nhập khẩu và Quản lý hàng nhập khẩu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam từ 22 - 35 tuổi Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành ngoại thương, ngoại ngữ. Thành thạo tiếng anh 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết Kinh nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí tương đương Yêu cầu khác:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương: từ 12.000.000 đến 15.000.000 đồng Chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật Xét thưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ mát theo quy định Công ty.

Chế độ lương: từ 12.000.000 đến 15.000.000 đồng

Chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật

Xét thưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ mát theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

