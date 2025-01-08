Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

1. Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ (70% tỗng quỹ thời gian):

Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi...) theo đúng thủ tục của TCB.

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất .

Luôn cập nhật các quy định, quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của TCB

Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong thẩm quyền.

2. Bán hàng (20% tổng quỹ thời gian)

Xác dịnh cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác, với các sản phẩm không thuộc phòng DVKH thì chuyển các bộ phận liên quan.

Luôn cập nhật các sản phẩm, chương trình Marketing và các chiến dịch bán hàng mới của TCB.

3. Báo cáo và kiểm tra (10% tổng quỹ thời gian)

Kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày

Đối chiếu giao dịch và lượng tiền mặt, đảm bảo số dư tại quỹ tiền mặt về không sau khi hết giờ giao dịch

Chấm kiểm tra chứng từ đã hạch toán giao dịch của ngày hôm trước.

Lập báo cáo hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch

Là thành viên của tổ tiếp quỹ ATM tại CN/PGD/vùng lân cận.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KSV/Trưởng nhóm GDV.

Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách... để có khuyến nghị đối với các bộ phận chính sách.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (Chấp nhận sinh viên chờ bằng)

2. Kỹ năng:

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

Có kỹ năng bán hàng tốt và có thiên hướng bán hàng.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

3. Yêu cầu khác: Ngoại hình ưa nhìn

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: từ 11 triệu trở lên + phụ cấp + thưởng kinh doanh theo từng quý căn cứ theo hiệu quả công việc.

- Ký hợp đồng lao động với Techcombank và hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi và các chương trình ưu đãi dành cho CBNV

- Hệ thống quy trình/phân công công việc rõ ràng

- Được tham gia các khóa học nghiệp vụ chuyên nghiệp của Techcombank.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

