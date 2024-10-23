Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Giao dịch viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phục vụ khách hàng thông qua việc thực hiện các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của khách hàng Đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và an toàn trong giao dịch. Chăm sóc, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, phát triển danh mục khách hàng nhằm đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của HDBank Thực hiện bán chéo các sản phẩm liên kết với HDBank
Phục vụ khách hàng thông qua việc thực hiện các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của khách hàng
Đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và an toàn trong giao dịch.
Chăm sóc, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, phát triển danh mục khách hàng nhằm đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của HDBank
Thực hiện bán chéo các sản phẩm liên kết với HDBank

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành khối kinh tế; Ngoại hình: Ưa nhìn. Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên; Độ tuổi: Nữ: từ 26 tuổi và Nam: từ 28 tuổi trở xuống.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành khối kinh tế;
Ngoại hình: Ưa nhìn. Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên;
Độ tuổi: Nữ: từ 26 tuổi và Nam: từ 28 tuổi trở xuống.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập HẤP DẪN, thỏa thuận theo năng lực Môi trường làm việc top đầu Châu Á Lộ trình thăng tiến rõ ràng, quy chiếu ra các chỉ số công việc cụ thể Được tham gia nhiều khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn. Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và đa dạng các hoạt động thể thao, văn hóa Và các chính sách phúc lợi khác theo Luật Lao Động
Thu nhập HẤP DẪN, thỏa thuận theo năng lực
Môi trường làm việc top đầu Châu Á
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, quy chiếu ra các chỉ số công việc cụ thể
Được tham gia nhiều khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn.
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và đa dạng các hoạt động thể thao, văn hóa
Và các chính sách phúc lợi khác theo Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-dich-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job224349
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Tuyển Giao dịch viên Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Bình Dương Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Lạng Sơn thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 07/09/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 06/09/2025
Hải Phòng Hà Nội Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Tuyển Giao dịch viên Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Bình Dương Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Lạng Sơn thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 07/09/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 06/09/2025
Hải Phòng Hà Nội Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS
4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hà Nội thu nhập 770 - 14 USD Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank
770 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH HÀ NỘI
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm