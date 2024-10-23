Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Phục vụ khách hàng thông qua việc thực hiện các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của khách hàng
Đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và an toàn trong giao dịch.
Chăm sóc, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, phát triển danh mục khách hàng nhằm đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của HDBank
Thực hiện bán chéo các sản phẩm liên kết với HDBank
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành khối kinh tế;
Ngoại hình: Ưa nhìn. Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên;
Độ tuổi: Nữ: từ 26 tuổi và Nam: từ 28 tuổi trở xuống.
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập HẤP DẪN, thỏa thuận theo năng lực
Môi trường làm việc top đầu Châu Á
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, quy chiếu ra các chỉ số công việc cụ thể
Được tham gia nhiều khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn.
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và đa dạng các hoạt động thể thao, văn hóa
Và các chính sách phúc lợi khác theo Luật Lao Động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
