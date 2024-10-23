Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phục vụ khách hàng thông qua việc thực hiện các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của khách hàng Đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và an toàn trong giao dịch. Chăm sóc, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, phát triển danh mục khách hàng nhằm đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của HDBank Thực hiện bán chéo các sản phẩm liên kết với HDBank

Phục vụ khách hàng thông qua việc thực hiện các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của khách hàng

Đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và an toàn trong giao dịch.

Chăm sóc, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, phát triển danh mục khách hàng nhằm đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của HDBank

Thực hiện bán chéo các sản phẩm liên kết với HDBank

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành khối kinh tế; Ngoại hình: Ưa nhìn. Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên; Độ tuổi: Nữ: từ 26 tuổi và Nam: từ 28 tuổi trở xuống.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành khối kinh tế;

Ngoại hình: Ưa nhìn. Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên;

Độ tuổi: Nữ: từ 26 tuổi và Nam: từ 28 tuổi trở xuống.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập HẤP DẪN, thỏa thuận theo năng lực Môi trường làm việc top đầu Châu Á Lộ trình thăng tiến rõ ràng, quy chiếu ra các chỉ số công việc cụ thể Được tham gia nhiều khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn. Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và đa dạng các hoạt động thể thao, văn hóa Và các chính sách phúc lợi khác theo Luật Lao Động

Thu nhập HẤP DẪN, thỏa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc top đầu Châu Á

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, quy chiếu ra các chỉ số công việc cụ thể

Được tham gia nhiều khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn.

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và đa dạng các hoạt động thể thao, văn hóa

Và các chính sách phúc lợi khác theo Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin