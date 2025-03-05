Tuyển Giáo viên Unity Công ty CP kỹ thuật thương mại Sen Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công ty CP kỹ thuật thương mại Sen Việt
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 63 Cầu Diễn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
- Triển khai bản vẽ thi công, phối hợp với các hạng mục khác
- Bóc tách khối lượng theo bản vẽ thi công, đặt vật tư, kiểm soát việc sử dụng vật tư
- Trực tiếp tham gia chỉ đạo,thi công, lắp đặt, giám sát, tại Công trường
- Lập bản vẽ hoàn công, hồ sơ thi công, nghiệm thu, quyết toán công trình
- Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng tốt Autocad, MS Office (Word, Excel, Powerpoint), các phần mềm chuyên ngành Nhiệt Lạnh.
Tại Công ty CP kỹ thuật thương mại Sen Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
