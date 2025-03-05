Tuyển Giáo viên Unity Công ty CP kỹ thuật thương mại Sen Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

- Triển khai bản vẽ thi công, phối hợp với các hạng mục khác - Bóc tách khối lượng theo bản vẽ thi công, đặt vật tư, kiểm soát việc sử dụng vật tư - Trực tiếp tham gia chỉ đạo,thi công, lắp đặt, giám sát, tại Công trường - Lập bản vẽ hoàn công, hồ sơ thi công, nghiệm thu, quyết toán công trình - Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

