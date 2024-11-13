Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 1 - 2 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ Phần Lamer
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty Cổ Phần Lamer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Đăng bài tuyển dụng, xây dựng data ứng viên, sàng lọc CV.
Liên lạc sắp lịch phỏng vấn cho ứng viên.
Tổ chức đón tiếp và phỏng vấn ứng viên.
Thực hiện công tác đón tiếp và định hướng nhân viên mới.
Hướng dẫn lập báo cáo tuyển dụng.
Hỗ trợ các công tác hành chính nhân sự

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 1, 2, 3... các trường đại học ( cao đẳng )
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm: Word, excel, PowerPoint,...
Ưu tiên những bạn muốn làm trong lĩnh vực Nhân sự.

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ: 2.000.000đ/tháng
Được hướng dẫn, định hướng về công việc đặc biệt là mảng tuyển dụng. (ngoài ra còn một số mảng khác của nhân sự như Hợp đồng, C&B).
Có cơ hội phát triển lên vị trí Nhân viên chính thức.
Được làm việc trong một môi trường năng động, thoải mái.
Được thưởng theo hiệu quả công việc, và thưởng các ngày nghỉ lễ cố định theo chính sách của công ty.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: liên hoan, văn nghệ, thể thao của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Lamer

Công ty Cổ Phần Lamer

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3/71, Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất