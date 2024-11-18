Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 132 Hàm Nghi, Bến Thành, quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Lưu trữ, cập nhật và quản lý thông tin ứng viên

- Xét lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ và sắp xếp các buổi phỏng vấn.

- Xây dựng, triển khai và xúc tiến công tác truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu; cùng một số hoạt động khác thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên

- Các công việc khác về nhân sự bao gồm: theo dõi sự thay đổi nguồn nhân lực, làm hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động và những công việc liên quan hành chính tổng hợp.

- Tổ chức các sự kiện và hoạt động của Công ty.

- Các công việc được chỉ định khác.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm kế toán là 1 lợi thế

- Có 3 năm kinh nghiệm trong việc tổng vụ nhân sự, nên trình bày trong CV chi tiết kinh nghiệm công việc.

- Kỹ năng giao tiếp và quan sát tốt.

- Chủ động sắp xếp, quản lý và tổ chức công việc.

- Có thể làm việc dưới môi trường công việc áp lực cao.

- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

- Tiếng Nhật tưởng đương N4 trở lên.

- Nữ từ 22-28 tuổi

- Lương: thoả thuận.

Quyền Lợi

- Đánh giá lương: 1 lần/năm. Bonus tháng 13.

- Tổng số ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm 17 ngày

- Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt 2,5 -3,5 triệu/nhân viên/năm.

- Du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước. - Câu lạc bộ sport (bóng đá, bóng bàn, game online).

- Ngày hội toàn thể nhân viên và gia đình vào tháng 7 hàng năm.

- Bảo hiểm bắt buộc được đóng trên lương gross.

- Và rất nhiều chế độ tốt khác đang chờ đón các bạn !!!

Cách Thức Ứng Tuyển

