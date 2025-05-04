Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT
- Khánh Hòa:
- 02B Trần Văn Ơn, Phường Lộc Thọ,Khánh Hòa
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
• Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên, am hiểu các nghiệp vụ trong công tác hành chính, nhân sự.
• Hiểu, vận hành tốt các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan ngành của công ty ( lĩnh vực bệnh viện,phòng khám, y tế)
• Có kỹ năng xây dựng, soạn thảo và hướng dẫn các văn bản quy định thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và thuyết phục tốt
• Nhanh nhẹn, nhạy bén, chủ động hợp tác, phối hợp hành động tốt với các bộ phận
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
