Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT
Ngày đăng tuyển: 04/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- 02B Trần Văn Ơn, Phường Lộc Thọ,Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
• Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên, am hiểu các nghiệp vụ trong công tác hành chính, nhân sự.
• Hiểu, vận hành tốt các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan ngành của công ty ( lĩnh vực bệnh viện,phòng khám, y tế)
• Có kỹ năng xây dựng, soạn thảo và hướng dẫn các văn bản quy định thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và thuyết phục tốt
• Nhanh nhẹn, nhạy bén, chủ động hợp tác, phối hợp hành động tốt với các bộ phận

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
• Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên, am hiểu các nghiệp vụ trong công tác hành chính, nhân sự.
• Hiểu, vận hành tốt các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan ngành của công ty ( lĩnh vực bệnh viện,phòng khám, y tế)
• Có kỹ năng xây dựng, soạn thảo và hướng dẫn các văn bản quy định thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và thuyết phục tốt
• Nhanh nhẹn, nhạy bén, chủ động hợp tác, phối hợp hành động tốt với các bộ phận

Tại Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT Thì Được Hưởng Những Gì

- Quyền lợi + Mức lương thỏa thuận tùy năng lực. + Lương, thưởng các chế độ hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao. + Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động. + Thưởng các dịp Lễ, Tết theo chính sách Phòng khám + Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT

Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 02B Trần Văn Ơn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

