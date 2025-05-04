Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 02B Trần Văn Ơn, Phường Lộc Thọ,Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

• Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên, am hiểu các nghiệp vụ trong công tác hành chính, nhân sự.

• Hiểu, vận hành tốt các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan ngành của công ty ( lĩnh vực bệnh viện,phòng khám, y tế)

• Có kỹ năng xây dựng, soạn thảo và hướng dẫn các văn bản quy định thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý

• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và thuyết phục tốt

• Nhanh nhẹn, nhạy bén, chủ động hợp tác, phối hợp hành động tốt với các bộ phận

Tại Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT Thì Được Hưởng Những Gì

- Quyền lợi + Mức lương thỏa thuận tùy năng lực. + Lương, thưởng các chế độ hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao. + Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động. + Thưởng các dịp Lễ, Tết theo chính sách Phòng khám + Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Y Tế An Sinh NT

